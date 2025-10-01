Τι σημαίνει to Shutdown για τις ΗΠΑ, ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο

Στις ΗΠΑ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έκλεισε» στις 12:01 π.μ. της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, μετά από το κομματικό αδιέξοδο για τη χρηματοδότηση της.

Περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε αναγκαστική άδεια (furlough), με το «πάγωμα» αποδοχών να ανέρχεται, σύμφωνα με τα αμερικανικά Mέσα, περίπου στα 400 εκατ. δολάρια την ημέρα.

H λειτουργία βασικών υπηρεσιών – όπως τα ταχυδρομεία, αλλά και η υπηρεσία έκδοσης επιταγών Κοινωνικής Ασφάλισης – συνεχίζεται, αλλά με προσωπικό που εργάζεται χωρίς μισθό ή – για να είμαστε πιο σαφείς – χωρίς εγγυήσεις πως θα πληρωθούν για τις συγκεκριμένες ημέρες εργασίας.

Πρόκειται για το πρώτο «shutdown»» από το 2018-19 (35 ημέρες), με τη διαφορά ότι ο Λευκός Οίκος αυτή τη φορά ζητά από υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια «μαζικών απολύσεων» για όσο διαρκεί η διακοπή.

Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες προσέφυγαν δικαστικά κατά των συγκεκριμένων προτάσεων καταγγέλλοντας παράνομες απειλές για μειώσεις προσωπικού εν μέσω της συγκεκριμένης κατάστασης.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει επαναφέρει και ενισχύσει το καθεστώς «Schedule F/Policy-Career», που διευκολύνει την απομάκρυνση στελεχών σε «θέσεις πολιτικής επιρροής», ενώ η κυβέρνησή του προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν αποχωρήσει περίπου 300.000 πολιτικοί υπάλληλοι (συνδυασμός παραιτήσεων/αγοράς αποχώρησης και απολύσεων).

Τα δικαστήρια, πάντως, έβαλαν προσωρινό «φρένο» σε διατάγματα που επιχειρούσαν να κλείσουν/αποψιλώσουν μικρές ανεξάρτητες υπηρεσίες, κρίνοντας ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να καταργεί φορείς που έχει ιδρύσει και χρηματοδοτεί το Κογκρέσο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα παρατεταμένο shutdown λειτουργεί ως μοχλός που αφενός αποδυναμώνει την επιχειρησιακή ικανότητα μη «ουσιωδών» υπηρεσιών και αφετέρου δημιουργεί διοικητικό και πολιτικό περιθώριο για μόνιμες περικοπές αλλά και επαναταξινομήσεων θέσεων, ιδίως όπου έχουν ήδη μειωθεί οι εγγυήσεις μονιμότητας.

Οι κίνδυνοι είναι ορατοί: υπονόμευση κρίσιμων λειτουργιών (κυβερνοάμυνα/εποπτεία), στρέβλωση οικονομικών δεδομένων (π.χ. παύση δημοσίευσης στοιχείων απασχόλησης), διολίσθηση της θεσμικής ισορροπίας υπέρ του εκτελεστικού, και μόνιμη απώλεια τεχνογνωσίας.

Ποιες υπηρεσίες πλήττονται περισσότερο;

Σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια και την τρέχουσα καταγραφή στο Υπουργείο Παιδείας τίθεται σε αναγκαστική άδεια σχεδόν το 90% του προσωπικού, στο Υπουργείο Εμπορίου περίπου το 80%, στο Εργασίας περίπου το 75%, ενώ και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει σχετική απόφαση για τα 2/3 του δυναμικού του με αποτέλεσμα να «παγώσει» η δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης για τον προηγούμενο μήνα.

Στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνολικά μόνο το 5% τίθεται σε άδεια, αλλά στην CISA (κυβερνοασφάλεια) το 65% του προσωπικού τίθεται εκτός, περιορίζοντας την ικανότητα απόκρισης σε μία περίοδο που οι κυβερνοεπιθέσεις ειδικά ενάντια σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ είναι όλο πιο σύνθετες και μαζικέ. Η FCC ανέστειλε τις περισσότερες κανονικές λειτουργίες και έθεσε σε furlough 1.044 υπαλλήλους (81%).

Πόσους έχει ήδη απολύσει ο Τραμπ και ποιες υπηρεσίες έχει καταργήσει;

Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο συνολικά να φτάσει τις 300.000 αποχωρήσεις – απολύσεις ως το τέλος του 2025.

Αμερικανικά Μέσα επικαλούνται ανεπίσημα στοιχεία και κάνουν λόγο για τουλάχιστον 148.000 αποχωρήσεις έως την 1 Αυγούστου. Ο ακριβής αριθμός «απολύσεων» (όχι παραιτήσεων) βρίσκεται ακόμη στα χέρια του Αμερικανού Προέδρου και δεν έχει δημοσιοποιηθεί ανά υπηρεσία.

