Γάζα: Ο στόλος των ακτιβιστών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Σήμερα (1/10/2025) το βράδυ Ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη περιβάλλουν τα πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

Γάζα: Αιματοχυσία, περισσότεροι από 46 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, πολλά πλοία πλησιάζουν στον διεθνή στολίσκο, ο οποίος αναμένει ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εντός της επόμενης ώρας.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Τρίτης, οι ακτιβιστές είχαν καταγγείλει ότι πολεμικά σκάφη του Ισραήλ πλησίαζαν «επιθετικά» δύο πλοία του στόλου – το Alma, ένα από τα πλοία που ηγούνταν της νηοπομπής – και το Sirius.

«Τα πολεμικά πλοία απενεργοποίησαν τις επικοινωνίες, περικύκλωσαν επιθετικά τα πολιτικά πλοία και ανάγκασαν τους καπετάνιους να κάνουν απότομες ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση», ανέφερε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», συνέχισε η ανακοίνωση.

Η Λίσι Προένκα, που βρισκόταν στο πλοίο Sirius, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι βρισκόταν σε νυχτερινή βάρδια όταν «πολύ γρήγορα» σκάφη πλησίασαν προς το μέρος τους.

«Δεν χτύπησαν το σκάφος μας, αλλά ήρθαν πολύ κοντά και μετά άρχισαν να περιτριγυρίζουν», είπε, προσθέτοντας ότι οι επικοινωνίες φαινόταν να έχουν μπλοκαριστεί. Ωστόσο, τα σκάφη του Ισραήλ απομακρύνθηκαν μετά από περίπου 15 λεπτά.

Από την πλευρά του, ο βραζιλιάνος ακτιβιστής, Τιάγκο Άβιλα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί ότι το περιστατικό είχε «στοιχεία κυβερνοεπίθεσης… εναντίον των σκαφών μας». Δεν υπήρξαν δομικές ζημιές και κανείς δεν τραυματίστηκε, είπε.

Η νηοπομπή συνεχίζει το ταξίδι της προς τη Γάζα με περίπου 500 ακτιβιστές επί του σκάφους, μεταξύ των οποίων πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Global Sumud Flotilla, η νηοπομπή βρίσκεται λιγότερο από 90 ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

«Μετά από μια νύχτα εκφοβιστικών τακτικών από τον ισραηλινό στρατό, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι συμμετέχοντες στη νηοπομπή μας παρέμειναν ψύχραιμοι και ακολούθησαν όλες τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας. Η ανθεκτικότητα και η προσήλωσή μας μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες… Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με ανανεωμένη αποφασιστικότητα να σπάσουμε την πολιορκία, να παραδώσουμε βοήθεια και να υποστηρίξουμε την αποστολή μας για μη βίαιη αλληλεγγύη προς τον λαό της Όλοι είναι ασφαλείς αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει το σημείο όπου παρεμποδίστηκε το Madleen. Ωστόσο, παραμένουμε σε εγρήγορση», γράφει ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Προς ώρας, το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας για τον στόλο: «Το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλειά του»

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής», αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα.

Στην ανακοίνωση προστίθενται και τα εξής: «Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας. Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κοινή δήλωση καταλήγει αναφέροντας: «Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό. Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σημειώνεται ότι χθες, το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως θα σταματούσε να παρακολουθεί τον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla, ενώ πλησίασε τη Γάζα στα 150 ναυτικά μίλια.

