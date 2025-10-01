Γάζα: Αιματοχυσία, περισσότεροι από 46 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

«Πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ζημιές στους αμάχους»

Γάζα: Αιματοχυσία, περισσότεροι από 46 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα
01 Οκτ. 2025 19:55
Στη Γάζα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε σήμερα (1/10/2025) ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα και πυρά στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων 36 μέσα στην πόλη της Γάζας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, οργανισμού διάσωσης που λειτουργεί υπό την Χαμάς, έκανε λόγο για 36 νεκρούς σε αρκετά πλήγματα που είχαν στόχο τη Γάζα, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, κυρίως δυτικά της πόλης. Επτά πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα και 29 στο νοσοκομείο αλ Μααμαντάνι, διευκρίνισε.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διεξάγει από τις 16 Σεπτεμβρίου μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι «έπληξε έναν τρομοκράτη της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

«Πριν από την επίθεση ελήφθησαν μέτρα ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ζημιές στους αμάχους», δήλωσε.

Στο κέντρο του κατεστραμμένου θύλακα έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Αλ Ζαουαΐντα, και δύο στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ, πρόσθεσε ο Μπασάλ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από ισραηλινά πυρά κοντά σε ένα κέντρο διανομής στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεδομένων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες των διαφόρων πλευρών.

Η επίθεση της Χαμός κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος, προκάλεσε στην ισραηλινή πλευρά τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του AFP βάσει επίσημων στοιχείων.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η ισραηλινή επίθεση που διεξάγεται σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς έχει προκαλέσει τον θάνατο 66.148 ανθρώπων στη Γάζα, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.
