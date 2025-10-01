Σλοβακία: Τροπολογία «οδοστρωτήρας» για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+

Στη Σλοβακία αναστάτωση έχει προκαλέσει τροπολογία που αφορά στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη χώρα, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως στο εξής μόνο δύο φύλα θα αναγνωρίζονται επίσημα.

Η τροπολογία πέρασε την προηγούμενη Παρασκευή στο σλοβάκικο κοινοβούλιο και εγκρίθηκε συγκεντρώνοντας τις ελάχιστες απαραίτητες ψήφους (90)στην 150μελή κάτω Βουλή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μέτρα, όπως η επίσημη εγκαθίδρυση του «δυαδικού φύλου» και η αύξηση των απαιτήσεων στα ομόφυλα ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά – καθιστώντας την υιοθεσία πρακτικά αδύνατη για αυτά.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, χαρακτήρισε την συνταγματική αλλαγή ως «φράγμα ενάντια στον προοδευτισμό».

«Υπάρχουν δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, καθορίζονται κατά τη γέννηση», είχε δηλώσει ο Φίτσο τον Ιανουάριο, όταν παρουσιάστηκε η τροπολογία – επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά την τότε φράση του Ντόναλντ Τραμπ για τα φύλα.

«Το φύλο δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο για σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με διαδικασίες που θα καθοριστούν από το νόμο», είχε πει ο Φίτσο.

Ανησυχίες για τη θέση της Σλοβακίας στην ΕΕ και αντιδράσεις για την τροπολογία

Μετά την ψηφοφορία, ο Μιχάλ Σιμέτσκα, ηγέτης του ισχυρότερου κόμματος της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, Προοδευτική Σλοβακία, δήλωσε ότι η τροπολογία «θα βλάψει τον λαό της χώρας και θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη θέση της Σλοβακίας στην ΕΕ και τον νομικό της χώρο».

Η ψηφοφορία έδειξε ότι η Σλοβακία ακολουθεί τα βήματα της Ρωσίας – όπου τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν απαγορευτεί να υιοθετούν παιδιά και απαγορεύεται η αναφορά σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+. Αντίστοιχη στάση έχει διατηρήσει και η Ουγγαρία.

«Αυτή η τροπολογία απειλεί την ιδιότητα μέλους της Σλοβακίας στην ΕΕ και μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στην αυταρχική Ρωσία. Το παράδοξο είναι ότι αυτά τα μέτρα υιοθετήθηκαν σε μια εποχή που η αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην σλοβακική κοινωνία αυξάνεται», δήλωσε στον Guardian o Μάρτιν Μάκο, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Iniciatíva Inakosť, για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

«Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, ανήσυχοι και αισθάνονται αδύναμοι, καθώς έχουν γίνει όμηροι των πολιτικών μέσω αυτής της τροπολογίας… Η τροπολογία απαγορεύει ρητά τη νομική αναγνώριση του φύλου – (αυτό) αποτελεί άμεση επίθεση στη ζωή των τρανσέξουαλ και των ίντερσεξ ατόμων», συμπλήρωσε ο ίδιος.

