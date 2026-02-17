Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του σήμερα ο ιδιοκτήτης της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Στις 11 το πρωί της Τρίτης 17/02/2026, αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή Τρικάλων προκειμένου να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και την εν νέου σύλληψή του.

«Δεν έχω κάνει καμία παρανομία» αναμένεται να υποστηρίξει και θα επικαλεστεί πως συνεργαζόταν με ειδικούς επιστήμονες για κάθε ζήτημα και θα ζητήσει από τον ανακριτή να καλέσει του μηχανικούς και όσους άλλους είχαν υπογράψει τις σχετικές μελέτες και άδειες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να ζητήσει παράταση 48 ωρών για να απολογηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουάριου.

«Εγώ δεν παραβίασα κανένα νόμο. Συνεργαζόμουν με ειδικούς επιστήμονες και για όλα τα θέματα είχα και τις ανάλογες υπογραφές» θα υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», οπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Οι δικηγόροι του, που τον επισκέπτονται δύο φορές την ημέρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων όπου κρατείται από το Σάββατο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, δεν αποκλείεται να ζητήσουν να ελεγχθούν και να καταθέσουν όσοι υπέγραψαν μηχανολογικές μελέτες και μελέτες πυροπροστασίας, καθώς και ότι άλλες άδειες υπάρχουν σε βάθος δεκαετίας.

Το βασικό ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ιδιοκτήτης της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» είναι το «γιατί ενώ γνώριζε για την περίεργη οσμή, δεν έκανε κάτι;».

Τη Δευτέρα το πρωί 17/02 ανακοινώθηκε οτι αναστέλλεται προσωρινά η δραστηριότητα του δεύτερου εργοστασίου που ανήκει στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» προκειμένου να υλοποιηθούν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες από εξωτερικά συνεργεία. Ωστόσο το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Περιφέρεια Θεσσαλίας γνωστοποίησε ότι αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου, λόγω σοβαρών ελλείψεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

