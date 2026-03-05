Τηλεφωνικές απάτες με «ΔΕΔΔΗΕ» και «λογιστές»: Εξάρθρωση οργάνωσης στο Ζεφύρι – 40 υποθέσεις, πάνω από 280.000 ευρώ λεία

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός και ο συντονιστής επιχειρησιακών ομάδων, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε με τηλεφωνικές απάτες, εμφανιζόμενη ως «ΔΕΔΔΗΕ» ή «λογιστικό γραφείο», αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή από τα θύματά της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 40 περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Επιχείρηση στο Ζεφύρι και «τηλεφωνικό κέντρο»

Η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε στις 03/03/2026, έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε κατοικία που –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– χρησιμοποιούνταν ως «τηλεφωνικό κέντρο» για τη διάπραξη των απατών, όπου και έγιναν οι συλλήψεις των μελών.

Η μεθοδολογία: τηλεφώνημα, «σενάριο» και παραλαβή τιμαλφών

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οργάνωση πραγματοποιούσε καθημερινά μεγάλο αριθμό κλήσεων, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, με στόχο την οικονομική αποκόμιση. Τα μέλη αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, καλούσαν τα θύματα και συστήνονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές.

Με διάφορα προσχήματα –όπως υποτιθέμενη δήλωση στην εφορία, «ασφάλιση» μετρητών και τιμαλφών, ή ακόμη και δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας– έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και είτε να τα αφήσουν σε σημείο με εύκολη πρόσβαση εντός ή εκτός της κατοικίας, είτε να τα παραδώσουν σε άτομα που εμφανίζονταν για «καταμέτρηση» και «εκτίμηση». Την ίδια ώρα, άλλα μέλη μετέβαιναν στις διευθύνσεις των θυμάτων και παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Αλλαγές έδρας και μέτρα αποφυγής εντοπισμού

Για να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της, η οργάνωση φέρεται να άλλαζε σε σύντομα χρονικά διαστήματα το σημείο εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου» και να προχωρούσε συχνά σε αλλαγές τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών. Επιπλέον, στους χώρους που χρησιμοποιούνταν είχαν –κατά τις Αρχές– τοποθετηθεί κάγκελα ασφαλείας και κυκλώματα παρακολούθησης, ώστε να αποτρέπεται ή να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή πιθανή αστυνομική παρουσία.

Δομή ρόλων: «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες»

Η δομή της ομάδας, όπως περιγράφεται, περιλάμβανε την «κεντρική» λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και τις επιχειρησιακές ομάδες που αναλάμβαναν την παραλαβή. Οι λεγόμενοι «τηλεφωνητές» είχαν ρόλο στην ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, στον εντοπισμό υποψήφιων θυμάτων και στην τηλεφωνική εξαπάτηση. Οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων για να συγκεντρώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή, χρησιμοποιώντας –κυρίως– ενοικιαζόμενα οχήματα. Ο φερόμενος ως επικεφαλής, μαζί με τον συντονιστή, κατηγορούνται ότι καθοδηγούσαν τις μετακινήσεις των ομάδων ώστε να φτάνουν άμεσα στον χώρο του θύματος.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

20 κινητά τηλέφωνα

22 κάρτες SIM

3.900 ευρώ σε μετρητά

4 χρυσές αλυσίδες

10 επώνυμα ρολόγια

2 δαχτυλίδια

9 φυσίγγια 9mm

1 καταγραφικό

2 ΙΧΕ αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο και –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– είχε εμπλακεί σε υπόθεση ληστείας στις 30/07/2025, με παρόμοιο πρόσχημα («υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ»).

