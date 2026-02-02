Τηλεφωνική απάτη με «λογιστή» στα Γιαννιτσά: 65χρονη παρέδωσε κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης με τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή» έπεσε μία 65χρονη γυναίκα από τα Γιαννιτσά, χάνοντας αντικείμενα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στην Αστυνομία, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενος τον λογιστή, και της ανέφερε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι της, στην Πέλλα.

Η γυναίκα πείστηκε από τα λεγόμενά του και, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στην οικία της ένας νεαρός άνδρας, στον οποίο παρέδωσε πέντε χρυσές λίρες, κοσμήματα και ρολόγια, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του «εισπράκτορα», ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι 19 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Τα στοιχεία του ατόμου που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

