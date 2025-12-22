Τηλέμαχος Τσαρδάκας: «Τιμώ πολύ την επικοινωνία με το κοινό» – Νέα παράσταση στο θέατρο Act

Με τον ιντριγκαδόρικο τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς», το νέο θεατρικό έργο του Τηλέμαχου Τσαρδάκα παίζεται από την Παρασκευή στο θέατρο «act», κινούμενο στη σφαίρα του μαγικού ρεαλισμού, που αγαπά ο δημιουργός του. Ο οποίος μιλάει στην «Π» για την παράσταση, με την οποία ελπίζει να ταυτιστεί ο θεατής.

-Στην ελληνική οικογένεια εστιάζει το νέο σου έργο. Ο λόγος;

Είναι μια θεματική που με απασχολεί πάντα και που πιστεύω τους απασχολεί όλους. Είναι ένα διαχρονικό θέμα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν οι θεατές. Οι οικογένειες είναι ταυτόχρονα και ένα πεδίο σύγκρουσης αλλά και μια μεγάλη αγκαλιά που μας ανακουφίζει. Εχει πολύ υλικό για κωμωδία αλλά και για δράμα. Η συγκεκριμένη ιδέα έχει κάτι το σκοτεινό και το γελοίο ταυτόχρονα: Κάποιος που δεν αποδέχεται ότι ήρθε το τέλος. Σαν σύλληψη υπάρχει στη λογοτεχνία και στην ποπ κουλτούρα. Εγώ το προσεγγίζω μέσα από τη δική μου ματιά που είναι κοντά στο μαγικό ρεαλισμό: Πώς αντιμετωπίζουμε κάτι εξωπραγματικό που συμβαίνει κανονικά στην πραγματικότητα.

-Ενας κηδευμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς, λοιπόν, αντιδρά στον θάνατό του. Είναι μια σύγκρουση με το τελεσίδικο ή κάτι άλλο;

Είναι σίγουρα μια σύγκρουση με το αναμενόμενο και το σύνηθες. Αλλά και μια τεράστια πράξη συνέπειας. Σα να λέει ο ήρωας: «Εχω λογαριασμούς να κλείσω άρα δεν μπορεί αυτό να είναι το τέλος, το τέλος θα το ορίσω εγώ, και αν το τέλος δεν είναι καλό, τότε δεν είναι το τέλος». Κάτι τέτοιο.

-Μαύρη κωμωδία. Ποια τα συστατικά της;

Το έργο έχει αρκετές δόσεις φλέγματος και «βρετανικού» χιούμορ. Καταστάσεις που είναι την ίδια στιγμή και πολύ σοβαρές και πολύ αστείες. Εχει επίσης και αρκετές δόσεις τρόμου και γλυκόπικρης νοσταλγίας. Οπως και η πραγματική ζωή δηλαδή. Ελπίζω ότι ο θεατής θα βρει υλικό να ταυτιστεί αλλά και ότι θα περάσει από μεγάλη γκάμα συναισθημάτων. Πιστεύω ότι και οι τελικές ανατροπές λειτουργούν ως έκπληξη και κάνουν την παράσταση πιο απολαυστική.

«-Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Τι σηματοδοτεί το «Και» του τίτλου;

Πολλά πράγματα είναι αυτό το «και». Πολλές λεπτομέρειες που υπάρχουν δίπλα μας και δεν τις πιάνει το μάτι μας. Πολλά που τα έχουμε συνηθίσει και ξεχνάμε ή υποτιμούμε την αξία τους. Αξίες, σχέσεις, ιδέες ακόμα και υλικά αγαθά. Και άνθρωποι σίγουρα. Ανθρωποι που τους θεωρούμε δεδομένους, τους ξεχνάμε ή παύουμε να τους ανακαλύπτουμε.

-Υπογράφεις κείμενο, σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, σκηνογραφία. Σου αρέσει να αναλαμβάνεις πολλαπλούς ρόλους στα έργα σου;

Οχι και τόσο. Μου αρέσει να αναλαμβάνουν άλλοι συνεργάτες και να καταθέτουν και τη δική τους δουλειά. Αλλά κάποια πράγματα προκύπτουν ως μια συνολική άποψη. Δηλαδή μπορεί όλα να είναι μέρος της αρχικής θεατρικής ιδέας: ένα έργο μέσα σε ένα τέτοιο περίπου σκηνικό χώρο (μια κουζίνα στην προκειμένη περίπτωση) σε ένα τέτοιο ηχητικό περιβάλλον (ρετρό νοσταλγική 60s-70s μουσική). Κατά τ’ άλλα, οι φωτισμοί, τα κοστούμια, η κινησιολογία, οι κατασκευές και πολλά άλλα γίνονται από εξαιρετικούς επαγγελματίες καλλιτέχνες.

-Διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου για ένα αρχοντικό που ίσως είναι «ένα παρατημένο ερείπιο, όπως όλη η χώρα, όπως όλοι μας». Πώς λειτουργεί το γράψιμο για σένα στην εποχή των ερειπίων;

Για μένα είναι πλέον και ανάγκη και καταφύγιο αλλά και η δουλειά μου. Με αυτή την έννοια είναι ευτυχής ο συνδυασμός, κάνω δηλαδή αυτό που μου αρέσει, που με εκφράζει και είναι ταυτόχρονα μέρος της δουλειάς μου. Ομως οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο δύσκολες, τα δεδομένα όλο και πιο απαιτητικά. Η εποχή των ερειπίων όπως λέτε, η χώρα μας που είναι μια χώρα ερειπίων, είναι πολύ δύσκολο περιβάλλον. Τουλάχιστον όμως δίνει πολλές αφορμές και πολλές ιδέες. Εχουμε πολλές ιστορίες να πούμε και βαθύ υπόβαθρο για να μας εμπνεύσει. Ελπίζω το κοινό να ανακαλύπτει κάτι από τον εαυτό του στα κείμενά μου και να συγκινείται. Την τιμώ πολύ αυτή την επικοινωνία.

*Η παραγωγή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Info

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο (21.30), Κυριακή (21:00). Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272037 & 6936122263.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



