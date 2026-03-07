ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς

Παιχνίδι δοκιμασία είναι αυτό που θα παίξει σήμερα στις 17.00 η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο Μετς με το Παγκράτι στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.

Με νίκη η νεοφώτιστη Ένωση, που εντυπωσιάζει με την πορεία της στο πρωτάθλημα αν και νεοφώτιστη στην Κατηγορία, θα αγκαλιάσει τη συμμετοχή της στα play-offs, θα αφήσει για τα καλά πίσω της το Παγκράτι και παράλληλα θα μπορεί να στοχεύει ακόμη και στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο.

Μάλιστα το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=rRi0PBTv1HA

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



