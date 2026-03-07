ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς

Το παιχνίδι με το Παγκράτι θα μεταδοθεί διαδικτυακά

07 Μαρ. 2026 16:12
Pelop News

Παιχνίδι δοκιμασία είναι αυτό που θα παίξει σήμερα στις 17.00 η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο Μετς με το Παγκράτι στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.

Με νίκη η νεοφώτιστη Ένωση, που εντυπωσιάζει με την πορεία της στο πρωτάθλημα αν και νεοφώτιστη στην Κατηγορία, θα αγκαλιάσει τη συμμετοχή της στα play-offs, θα αφήσει για τα καλά πίσω της το Παγκράτι και παράλληλα θα μπορεί να στοχεύει ακόμη και στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο.

Μάλιστα το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=rRi0PBTv1HA

