Τιμές ακινήτων: 400 ευρώ μ.ο. για να νοικιάσεις ένα δυάρι

Η Πάτρα βρίσκεται πίσω μόνο από τις κοσμοπολίτικες Σαντορίνη, Πάρο, Μύκονο, Νάξο και Χανιά

26 Σεπ. 2025 12:30
Pelop News

Η αγορά κατοικιών συνεχίζει να πιέζει τους ενοικιαστές το 2025, καθώς, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς, τα ενοίκια καταγράφουν νέα άνοδο μεσοσταθμικά 4,3% σε σχέση με πέρυσι, με την Πάτρα να είναι από τις πόλεις που βρίσκεται στην 6η θέση της περιφερείας.
Το οξύμωρο όμως είναι ότι η αχαϊκή πρωτεύουσα βρίσκεται πίσω από πόλεις που είναι στις Κυκλάδες, οι οποίοι λόγω του εντόνου τουριστικού ρεύματος απευθύνεται σε άλλο κοινό και είναι φυσικό σε ένα βαθμό οι τιμές να είναι υψηλότερες, καθώς επισκέπτονται «γερά πορτοφόλια».

Σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, «πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται η Σαντορίνη με 13 ευρώ ανά τ.μ.), ακολουθούν οι κοσμοπολιτικές στη Μύκονο, στην Πάρο και στη Νάξο (12 ευρώ ανά τ.μ.) και στο Ρέθυμνο (10,9 ευρώ ανά τ.μ.). Στη συνέχεια βλέπουμε τον Βόλο που έχει μέσο όσο 10,9 και ακολούθως τα Χανιά με 9.7 ανά τ.μ. Ολες οι πόλεις είναι κατεξοχήν τουριστικές σε αντίθεση με την Πάτρα που μοναδικό «όχημα» για τις κατοικίες τους έχει τους φοιτητές του Πανεπιστήμιου Πατρών και Πελοποννήσου.

Η Πάτρα με μέσο όρο ανά τμ στα 8 ευρώ βρίσκεται στην 6η θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Περιφέρειας στα ενοίκια και ισοβαθμεί με το Ηράκλειο.

Δηλαδή για να ενοικίαση ένα δυάρι των 50 τ.μ. θα χρειαστεί να καταβάλεις ενοίκιο 400 ευρώ αν και σε κάποιες περιπτώσεις, οι τιε ανεβαίνουν ανάλογα με το έτος δόμησης, αλλά και την περιοχή.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι «πρωταθλητές» αναδεικνύονται οι περιοχές της Περιφέρειας, όπου οι αυξήσεις αγγίζουν το 5,3%, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη η άνοδος κινείται σε πιο ήπια επίπεδα.

Η Αττική παρουσίασε αύξηση ενοικίων κατά μέσο όρο 4,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1%.

Στην Περιφέρεια, καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών, με τη μέση τιμή ενοικίων να διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ ανά τ.μ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι υψηλότερη από αυτήν της Θεσσαλονίκης, αλλά χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή της Αθήνας. Τιμές ενοικίασης κατοικιών κατά μέσο όρο κάτω από 7,5 ευρώ ανά τ.μ. μπορεί να εντοπίσει κανείς, μεταξύ άλλων, στη Θάσο (4,7 ευρώ ανά τ.μ.), στον Πύργο (4,8 ευρώ ανά τ.μ.), στο Αργος, την Καρδίτσα και την Ηγουμενίτσα (5,2 ευρώ ανά τ.μ.), στην Κατερίνη και τη Λήμνο (5,5 ευρώ ανά τ.μ.), στην Καβάλα (5,8 ευρώ ανά τ.μ.), στις Σέρρες (6 ευρώ ανά τ.μ.), στα Ιωάννινα (6,2 ευρώ ανά τ.μ.) και στην Αλεξανδρούπολη (6,7 ευρώ ανά τ.μ.).

Η εικόνα της αγοράς ενοικίων το 2025 δείχνει αυξήσεις σε όλη την επικράτεια, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις έχουν πιάσει «ταβάνι».

Αναλυτικά οι τιμές, ανά τ.μ. με σε πολλές πόλεις της Ελλάδας με βάση την τελευταία έρευνα της remax.

Υπόλοιπη Ελλάδα
Αλεξανδρούπολη 6,7 €
Αργος  5,2 €
Βόλος 9,6 €
Δράμα 5,9 €
Ηγουμενίτσα 5,2 €
Ηράκλειο 8,0 €
Θάσος 4,7 €
Ιωάννινα 6,2 €
Καβάλα 5,8 €
Καλαμάτα 7,5 €
Καρδίτσα 5,2 €
Κατερίνη 5,5 €
Κομοτηνή 7,2 €
Λάρισα 7,8 €
Λευκάδα 7,0 €
Λήμνος 5,5 €
Μύκονος 12,0 €
Ν. Ηρακλείτσα 6,0 €
Ν. Μουδανιά 7,2 €
Νάξος 12,0 €
Ναύπλιο 7,5 €
Ξάνθη 7,0 €
Παρ. Οφρυνίου 7,6 €
Πάρος 12,0 €
Πάτρα 8,0 €
Πύργος 4,8 €
Ρέθυμνο 10,9 €
Σαντορίνη 13,0 €
Σέρρες 6,0 €
Σκιάθος 7,0 €
Xανιά 9,3 €
Μέση Τιμή Περιφέρειας 7,5 €
