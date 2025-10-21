Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία

Μετράμε αντίστροφα για την αλλαγή ώρας τον φετινό χειμώνα, καθώς την Κυριακή 26 Οκτωβρίου η θερινή ώρα φτάνει στο τέλος της και ο χειμώνας αρχίζει πραγματικά.

Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, ο ήλιος δύει νωρίτερα και έχει ήδη σκοτεινιάσει όταν φεύγουμε από το γραφείο το απόγευμα.

Μέχρι την Κυριακή 29 Μαρτίου του επόμενου έτους, όταν θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα, θα πρέπει απλώς να προσαρμοστούμε όσο καλύτερα μπορούμε στις σύντομες μέρες.

Μέχρι σήμερα, κυκλοφορούν πολλοί μύθοι για τον λόγο που εφαρμόζεται η αλλαγή της ώρας, αλλά ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που αλλάζουμε τα ρολόγια;

Γιατί αλλάζουμε την ώρα στην πραγματικότητα

Η ιδέα της μετακίνησης των δεικτών προς τα εμπρός υπήρχε ήδη από τον 18ο αιώνα, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστή όταν ένας οικοδόμος, ονόματι Γουίλιαμ Γουίλετ, προώθησε ενεργά την πρόταση στις αρχές της δεκαετίας του 1910.

Πιστεύεται ότι τον ενοχλούσε το γεγονός ότι το σκοτάδι διέκοπτε το παιχνίδι του γκολφ. Δυστυχώς, οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα, και ο ίδιος πέθανε από γρίπη το 1915, πριν δει την ιδέα του να υλοποιείται.

Την άνοιξη του 1916, το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον γερμανικό στρατό, ο οποίος μετέφερε τα ρολόγια του μία ώρα μπροστά με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύντομα το παράδειγμα ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πλέον η πρακτική αυτή θεωρείται ένας τρόπος αξιοποίησης των αυξημένων ωρών ηλιοφάνειας το καλοκαίρι.

Ωστόσο, στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο (Royal Observatory) τα ρολόγια δεν αλλάζουν ποτέ! Η Louise Devoy, επιμελήτρια του Αστεροσκοπείου, εξηγεί:

«Διατηρούμε σκόπιμα τα περισσότερα από τα ιστορικά μας ρολόγια στη χειμερινή ώρα (GMT) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς χρησιμοποιούνταν πριν καθιερωθεί για πρώτη φορά η θερινή ώρα το 1916. Οι επισκέπτες που έρχονται στο Αστεροσκοπείο το καλοκαίρι συχνά μπερδεύονται βλέποντας την καθυστέρηση στο ρολόι Shepherd Gate, αλλά ως το πρώτο δημόσιο ρολόι της Βρετανίας που έδειχνε GMT, είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε αυτή την παράδοση».

Μύθος 1: Η αλλαγή της ώρας γίνεται για τους αγρότες

Πολλοί πιστεύουν ότι τα ρολόγια αλλάζουν λόγω των αγροτών, όμως αυτό δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, η αλλαγή της ώρας μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδιοργανωτική για το πρόγραμμα των αγροτών, καθώς επηρεάζει την καθημερινή τους ρουτίνα και τη φυσική ροή της εργασίας τους, που εξαρτάται από το φως της ημέρας και όχι από την ώρα του ρολογιού.

Μύθος 2: Η αλλαγή της ώρας γίνεται για να έχουμε περισσότερο φως τον χειμώνα

Αν και είναι αλήθεια ότι η θερινή ώρα έχει ως σκοπό να επεκτείνει τις ώρες ηλιοφάνειας τα απογεύματα, στην πραγματικότητα εφαρμόστηκε για την άνοιξη και το καλοκαίρι, όχι για τους ψυχρότερους μήνες.

Το φθινόπωρο, όταν τα ρολόγια γυρίζουν πίσω, οι χειμερινές μέρες δείχνουν ακόμη πιο μικρές. Με λιγότερες ώρες φυσικού φωτός και πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο χειμώνας μπορεί να φαίνεται καταθλιπτικός, αλλά ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσουμε τη μελαγχολία.

Μύθος 3: Είναι μια σύγχρονη εφεύρεση

Αν και σε γενικές γραμμές η θερινή ώρα θεωρείται σχετικά πρόσφατη ιδέα, στην πραγματικότητα εφαρμόζεται παγκοσμίως εδώ και πάνω από 100 χρόνια! Εισήχθη για πρώτη φορά το 1916 από τον γερμανικό στρατό, πριν την υιοθετήσουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, τελικά, κράτη σε όλο τον κόσμο.

Μύθος 4: Η Ευρώπη πρόκειται σύντομα να την καταργήσει

Η θερινή ώρα είναι ένα αρκετά αμφιλεγόμενο ζήτημα. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι θα πρέπει να καταργηθεί. Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην κατάργηση της θερινής ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η Ευρώπη δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία δημόσια πρόθεση ή σχέδιο να καταργήσει ή να τροποποιήσει το σύστημα αλλαγής της ώρας, οπότε οι λάτρεις των μακριών καλοκαιρινών ημερών δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν!

