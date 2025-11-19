Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα: Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών

Η Πάτρα υποδέχεται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 την 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, μία διαδικασία διαλόγου και πολιτικής συνδιαμόρφωσης που φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Με σύνθημα «Αποφασίζουμε για τον τόπο μας», στελέχη, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων αναλύουν τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες της επόμενης μέρας.

Η συνδιάσκεψη δομείται σε τέσσερις θεματικούς άξονες, οι οποίοι αναπτύσσονται παράλληλα στις αίθουσες 1.10 και 1.12, καλύπτοντας όλο το φάσμα κρίσιμων ζητημάτων: ενέργεια, υποδομές, μεταφορές, παιδεία, πολιτισμός, πρωτογενής τομέας, υγεία και κοινωνική προστασία.

Το πολιτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται το βράδυ, με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό αμφιθέατρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τόπος: Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεδριακό Κέντρο

Προσέλευση 15:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.10

Έναρξη – Χαιρετισμός:

16.00 | Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας ΚΟΕΣ

1oς θεματικός άξονας

21ος αιώνας – Δίκτυα – Ενέργεια – Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες. Το επιχειρείν στη βιομηχανία και τον τουρισμό.

16.15 | Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας

Συντονιστής: Κώστας Κριετσιώτης (Δημοσιογράφος)

Γιώργος Γεωργιόπουλος, τ. Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, τ. Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος, «Πολιτισμός – Τουρισμός ως παράγοντες ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας»

Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Ναυτιλιακής-Λιμενικής Οικονομικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματέας του τομέα Ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ, «Λιμάνια – Ανάπτυξη – Συμβάσεις παραχώρησης»

Αδάμ Βλαχογιάννης, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, «Ενέργεια & Συνδεσιμότητα: Οι Υποδομές που μπορούν να αλλάξουν τη Δυτική Ελλάδα»

Κώστας Παπαλάμπρου, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αόρατα Δίκτυα για μια Δίκαιη και Ισχυρή Οικονομία»

Γιάννης Λύτρας, τ. Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Δ.Ε., «Δίκτυα και Υποδομές στη Δυτική Ελλάδα»

Παρεμβάσεις:

17.15-17.30

Θεόδωρος Λουλούδης, Πρ. Επιμελητηρίου Αχαΐας

Γιώργος Παππάς, Πρ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος

Βαγγέλης Καραχάλιος, Πρ. ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.12

Έναρξη – Χαιρετισμός:

16.00 | Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής Α’ Αθήνας, Κοιν. Εκπρόσωπος

2ος θεματικός άξονας

Παιδεία, μήτρα πολιτισμού και ανάπτυξης (Η Δυτική Ελλάδα στην πρωτοπορία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης)

16.15 | Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός

Συντονιστής: Μαρία Ορφανού (Δημοσιογράφος)

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, Αναπλ. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, «Η παιδεία ως εθνική προτεραιότητα – πολιτικές για το σχολείο του μέλλοντος»

Παναγιώτης Γκόβας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, «Προβλήματα και προκλήσεις στη Β/θμια Εκπαίδευση – Η θέση του ΠΑΣΟΚ»

Παναγιώτα Μπουμπούλη, Εκπαιδευτικός Α/θμιας – Συγγραφέας – Δρ. και Μεταδιδάκτωρ Κοινωνικής Θεολογίας, «Προβλήματα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προτάσεις αντιμετώπισής τους»

Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, «Παιδεία – ο αναγκαίος μετασχηματισμός και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ»

Παρεμβάσεις:

17.15

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Εκπαίδευση, πολιτισμός και ανθρώπινο κεφάλαιο – από έξυπνα σε δημιουργικά αναπτυξιακά οικοσυστήματα»

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής στα ευφυή πληροφοριακά συστήματα, «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δυτική Ελλάδα – σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα, ανάπτυξη με εστίαση στη γνώση, την καινοτομία και τις ίσες ευκαιρίες για το μέλλον»

3ος θεματικός άξονας

Ξαναζωντανεύουμε τη γη μας (επένδυση στους ανθρώπους στη γη, στις υποδομές)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.10

17.30

Χριστίνα Σταρακά, Βουλευτής Αιτ/νίας

Συντονιστής: Παντελής Κούτσικος (Δημοσιογράφος)

Θανάσης Πετρόπουλος, Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ, «Αγροτική Πολιτική σε Κρίση: Τα Διλήμματα που Καθορίζουν το Μέλλον»

Γιώργος Σιγαλός, Γεωπόνος – μελετητής, «Είναι τελικά ο πρωτογενής τομέας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ΠΔΕ;»

Άνθρωποι που τολμούν στον πρωτογενή τομέα

Κώστας Μπόκας, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, «Σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο μέσα από τις υδατοκαλλιέργειες στο πλαίσιο της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας»

Παρεμβάσεις:

18.40

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Δήμαρχος Ήλιδας, «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση υδάτινων πόρων»

Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου, «Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρωτογενής τομέας»

Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, «Ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα μετά από φυσικές καταστροφές»

4ος θεματικός άξονας

Βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής (Υγεία – Κοινωνική προστασία στην καρδιά της κοινωνίας)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.12

17.30

Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων

Εισήγηση: Άγις Τσουρός, Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής και Διπλωματίας της Υγείας, τ. Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία στον ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Βοστώνης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας του Ιδρύματος Μποδοσάκη. «Υγεία και Βιωσιμότητα – Πολιτικές Επιλογές που θα κρίνουν το αύριο της χώρας μας»

Συντονιστές: Γ. Καρβουνιάρης (Δημοσιογράφος), Αλέξανδρος Κογκόλης (Δημοσιογράφος)

Κων/νος Τσαούσης, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, «Η Δημόσια υγεία, πολυτέλεια για λίγους – Προτάσεις για ένα νέο ΕΣΥ και μια νέα σύγχρονη ιδιωτική υγεία»

Γρηγόρης Αλόκριος, Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, «Σύγχρονες σκέψεις για τη λειτουργία της ΠΦΥ»

Κώστας Καραγκούνης, Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Νοσηλευτών Νοσοκομείου Μεσολογγίου, «Τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο νομό»

Αντώνης Χαροκόπος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων, τ. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία Δυτ. Ελλάδος και Νοτίων Ιονίων Νήσων, Μέλος ΕΣΑμεΑ, «Κοινωνική προστασία και υγεία με πυρήνα τον άνθρωπο ως βασική προϋπόθεση συνοχής και ανάπτυξης»

Παρέμβαση:

18.40

Μαρία Προκοπίου, Προϊσταμένη Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας – Ψυχολόγος, Εκπρόσωπος Παιδαγωγικού Θεραπευτικού Κέντρου Πατρών ατόμων με νοητική υστέρηση “Η ΜΕΡΙΜΝΑ”

Συμπεράσματα Συνδιάσκεψης

Κεντρικό Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου

19.15 Κατερίνα Σολωμού, Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου ΠΑΣΟΚ

Σπύρος Σκιαδαρέσης, Καθηγητής Θεολόγος, Επικεφαλής Μείζονος αντιπολίτευσης Π.Δ.Ε., «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι μπορούμε»

19.30 Ομιλία Προέδρου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη

