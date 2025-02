Την Κυριακή η Παναχαϊκή με τον Αστέρα Β

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των playoffs και των playouts της Σούπερ Λίγκας 2.

Το Σάββατο στις 15.00 έχει οριστεί η σέντρα στο ματς της ΑΕΛ με τον Καμπανιακό, ενώ την Κυριακή στις 11:45 αυτό του Πανιωνίου με την Κηφισιά.

Και τα δύο ματς αυτά, θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των playoffs και των playouts της Σούπερ Λίγκας 2…

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 1/3

PLAY OFF

15:00 ΑΕΛ – Καμπανιακός (ΣΚΑΪ)

15:00 Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα

Ρεπό: ΠΟΤ Ηρακλής

PLAY OUT

13:00 Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Νίκη Βόλου

13:00 Καβάλα – ΠΑΟΚ Β

Ρεπό: Διαγόρας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Κυριακή 2/3

PLAY OFF

11:45 Πανιώνιος – Κηφισιά (ΣΚΑΪ)

11:45 Αιγάλεω – Ηλιούπολη

Ρεπό: Καλαμάτα

PLAY OUT

15:00 Asteras Aktor B – Παναχαϊκή

15:00 ΑΕΚ Β – Χανιά (Hybrid ΣΚΑΪ)

Ρεπό: Παναργειακός

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News