Την Κυριακή «ξυπνάμε» σε θερινή ώρα: Τι αλλάζει και πότε;

Τα ξημερώματα της Κυριακής, θα χρειαστεί να μετακινήσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα μπροστά.

Συγκεκριμένα: Όταν το ρολόι δείξει 03:00, το γυρίζουμε απευθείας στις 04:00.

Αν και χάνουμε 60 λεπτά ξεκούρασης εκείνο το βράδυ, το κέρδος είναι άμεσο: η ημέρα «μεγαλώνει» και το φως του ήλιου θα μας συντροφεύει μέχρι αργά το απόγευμα, βελτιώνοντας τη διάθεση και την ενεργικότητά μας.

Γιατί αλλάζουμε ακόμα την ώρα;

Παρά τις έντονες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια για την οριστική κατάργηση του μέτρου, η απόφαση παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι βασικοί λόγοι που το σύστημα διατηρείται είναι:

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μειώνει την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό στα σπίτια και τους χώρους εργασίας.

Οικονομική Δραστηριότητα: Οι μεγαλύτερες σε διάρκεια ημέρες ευνοούν τον τουρισμό, την εστίαση και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Ιστορικά, η ιδέα της αξιοποίησης του φυσικού φωτός πρωτοεμφανίστηκε ως πρόταση του Βενιαμίν Φραγκλίνου στα τέλη του 18ου αιώνα, όμως η καθιέρωση του μέτρου στην Ευρώπη και την Ελλάδα ήρθε πολύ αργότερα, κυρίως κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης της δεκαετίας του 1970, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα, η συζήτηση για την κατάργηση του μέτρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή αλλά στάσιμη, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών για το ποια ώρα θα πρέπει να υιοθετηθεί μόνιμα —η θερινή ή η χειμερινή— έχουν οδηγήσει σε ένα γραφειοκρατικό αδιέξοδο. Παρόλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει ότι η θερινή ώρα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα

