Την Παρασκευή τελικά ο «εμφύλιος» στο γυναίκειο πόλο

Μετά από νέο αίτημα που έκανε η διοίκηση του ΝΟΠ, η ΚΟΕ απάντησε θετικά και το ντέρμπι γυναικών ανάμεσα στον ΝΟΠ και τη ΝΕΠ θα γίνει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης στις 20.30 και όχι το Σάββατο που ήταν αρχικά προγραμματισμένο από την Ομοσπονδία.

Μάλιστα και το παιχνίδι ανάμεσα στην ανδρική ομάδα του ΝΟΠ και τη Γλυφάδα, για την 1η αγωνιστική της Β’ φάσης της Water polo League θα γίνει επίσης την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης στις 19.00.

Η αλλαγή προέκυψε επειδή το Σάββατο στην Πάτρα είναι προγραμματισμένη η βραδινή παρέλαση του καρναβαλιού και γενικά λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν και θα κορυφωθούν στην πόλη το σαββατοκύριακο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



