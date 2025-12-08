Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Τι άλλο περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις

08 Δεκ. 2025 13:16
08 Δεκ. 2025 13:16
Pelop News

Μ’ ένα πλούσιο, λαμπερό και δημιουργικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλες σχεδόν τις Δημοτικές Κοινότητες με επίκεντρο το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Κάτω Αχαΐα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχεται τη φετινή εορταστική περίοδο, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 38 δράσεις, μεταξύ των οποίων μουσικές εκδηλώσεις, Christmas Cinema, bazaar, μασκότ, χριστουγεννιάτικο θέατρο σκιών, γιγαντόκουκλες, διαδραστικές παραστάσεις, συνάντηση με τον Άη Βασίλη, τα ταρανδάκια και τους καλικάντζαρους, face painting, δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, σχολές χορού, κ.α.

Η επίσημη αυλαία των εκδηλώσεων θ’ ανοίξει με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ.

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, το σπιτάκι του Αη Βασίλη, το Λιχουδόσπιτο και το Σπίτι της Αγάπης που θα λειτουργήσουν με τη συμβολή του Κοινωνικού Τομέα και του ΚΔΑΠ του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου Δύμης θα μεταμορφώσουν το κέντρο της Κάτω Αχαΐας σ’ έναν παραμυθένιο χώρο, επιφυλάσσοντας πολλές εκπλήξεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο  πήρε ήδη τη θέση του στο κέντρο της πλατείας Παπαγιαννοπούλου, πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Η εκδήλωση για τη φωταγώγησή του περιλαμβάνει: συναυλία με το μουσικό σχήμα “Harmony Ensemble” (φωνή: Βάσια Πανάρετου), παρουσίαση χορογραφιών από τις σχολές χορού Παναγιώτη Τσεκούρα  και VDance School, Βασιλικής Διακάτου, χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη χορωδία 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, bazaar με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 συλλόγων και ιδιωτών, κεράσματα και εκπλήξεις από τον Αη Βασίλη.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

«Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους σε όλο τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας μοιραζόμαστε τη ζεστασιά των Χριστουγέννων, αφήνουμε τις ευχές μας να πετάξουν ψηλά και θυμόμαστε ότι η πραγματική λάμψη των εορτών βρίσκεται στην αγάπη και στην ενότητα. Σας προσκαλούμε στον Δήμο μας να μοιραστούμε τη μαγεία και τη χαρά των εορτών», ανέφερε στο κάλεσμά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

