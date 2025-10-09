Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο

Νέο περιστατικό απάτης μέσω διαδικτύου στην Κρήτη, με θύμα μια 67χρονη γυναίκα που πείστηκε από επιτήδειο να εγκαταστήσει εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης στον υπολογιστή της, χάνοντας 30.000 ευρώ.

09 Οκτ. 2025 14:33
Pelop News

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια 67χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, χάνοντας το ποσό των 30.000 ευρώ μετά από επικοινωνία με άγνωστο άνδρα που εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η ίδια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ο άνδρας την έπεισε ότι στον λογαριασμό της εκκρεμούσε πίστωση 58.000 ευρώ από προηγούμενη συναλλαγή και πως χρειαζόταν να εγκαταστήσει ειδική εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η γυναίκα, πεισμένη από τα λεγόμενά του, προχώρησε στην εγκατάσταση της εφαρμογής, δίνοντας άθελά της στον απατεώνα πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή και στους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Μέσα σε λίγη ώρα, ο δράστης προχώρησε σε τρεις διαδοχικές μεταφορές των 10.000 ευρώ, αποσπώντας συνολικά 30.000 ευρώ.

Όταν η 67χρονη αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, με την Αστυνομία να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τυχόν συνεργών του.
