Τιτανικός: Τι απαντά ο Τζέιμς Κάμερον στο ερώτημα αν ο Τζακ χωρούσε ή όχι στην πόρτα

Ο «Τιτανικός» επανέρχεται με αφορμή την 25η επέτειο από την πρεμιέρα και φέρνει μαζί του πολλά αναπάντητα ερωτήματα που κρατούν χρόνια.

Ένα από αυτά, είναι και το εάν ο Τζακ του Λέονάρντο Ντι Κάπριο χωρούσε στην πόρτα που ήταν ξαπλωμένη η Ρόουζ. Αν είχε ανέβει μαζί της, ίσως να ζούσε.

Την απάντηση έδωσε ο Τζέιμς Κάμερον σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Εν μέσω ενός πάνελ στο Television Critics Association 2023, ο Κάμερον απάντησε πως:

'Titanic': James Cameron cites problem with Jack and Rose door theory, investigates in NatGeo special https://t.co/JbXqPiMqX3 via @Yahoo

— Don Winslow (@donwinslow) January 16, 2023