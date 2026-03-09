Το 2025 η θερμοκρασία έπιασε ταβάνι, τι αναμένεται να συμβεί το 2026

Η χρονιά που πέρασε παρέμεινε στην «κόκκινη ζώνη» των ρεκόρ, δείχνοντας ότι το υπόβαθρο της ανθρωπογενούς θέρμανσης είναι πλέον τόσο ισχυρό, ώστε οι φυσικές διακυμάνσεις να αρκούν μόνο για μικρές μετατοπίσεις, όχι για πραγματική επιστροφή στην «κανονικότητα»

Το 2025 η θερμοκρασία έπιασε ταβάνι, τι αναμένεται να συμβεί το 2026
09 Μαρ. 2026 23:39
Pelop News

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφονται ως τα θερμότερα της σύγχρονης ιστορίας. Και το 2025, παρότι υπήρχαν λόγοι να είναι πιο δροσερό από το 2024, βρέθηκε ξανά στην κορυφή: σχεδόν ισοβάθμησε με το 2023 στη δεύτερη θέση, συνοδευόμενο από ακραία φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές κ.λπ.).

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό. Αφού οι «φυσικοί» παράγοντες έδειχναν προς μια μικρή ανάσα, γιατί η θερμοκρασία δεν υποχώρησε ουσιαστικά; Ο Δρ. Michael Wysession, Καθηγητής Γεωλογικών, Περιβαλλοντικών και Πλανητικών Επιστημών, επιχειρεί να απαντήσει στο The Conversation.

Οι λόγοι που θα έπρεπε να «ρίξουν» τη θερμοκρασία

Το 2025 ξεκίνησε με συνθήκες που, θεωρητικά, λειτουργούν σαν φυσικό φρένο. Η La Niña έκανε την εμφάνισή της. Μετά από δύο χρόνια El Niño (2023-2024), ο Ειρηνικός πέρασε σε ουδέτερες συνθήκες και στη συνέχεια σε La Niña από το φθινόπωρο. Σε γενικές γραμμές, η La Niña τείνει να ρίχνει λίγο τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία, αναδιατάσσοντας τα μοτίβα της ατμόσφαιρας και των ωκεανών.

Ο Ήλιος πέρασε το «μέγιστο» του κύκλου του. Προς το τέλος του 2024 καταγράφηκε η κορύφωση της ηλιακής δραστηριότητας στον περίπου 11ετή κύκλο. Το 2025, η ηλιακή «ώθηση» παρέμενε αυξημένη, αλλά ήταν χαμηλότερη από την προηγούμενη χρονιά.

Λιγότερες πυρκαγιές σε σχέση με το 2024. Παρότι υπήρξαν καταστροφικές εστίες, συνολικά καταγράφηκε μικρότερη επιβάρυνση από πυρκαγιές σε σχέση με το 2024, κάτι που μεταφράζεται και σε μικρότερη πρόσθετη έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ενός αερίου που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Κι όμως, το 2025 παρέμεινε στην «κόκκινη ζώνη» των ρεκόρ, δείχνοντας ότι το υπόβαθρο της ανθρωπογενούς θέρμανσης είναι πλέον τόσο ισχυρό, ώστε οι φυσικές διακυμάνσεις να αρκούν μόνο για μικρές μετατοπίσεις, όχι για πραγματική επιστροφή στην «κανονικότητα».

Τι έκανε την περσινή χρονιά τόσο θερμή

1. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ανεβάζουν τον πήχη
Διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου παραμένουν σε ανοδική πορεία. Το κρίσιμο είναι ότι δεν «σβήνουν» γρήγορα: μένουν στην ατμόσφαιρα από χρόνια έως αιώνες, άρα η θέρμανση που «κλειδώνουμε» σήμερα θα μας ακολουθεί.

Η ενεργειακή ζήτηση (ειδικά του ηλεκτρισμού) αυξάνεται, με σημαντικό κομμάτι να αποδίδεται σε αναδυόμενες οικονομίες (περίπου 80%). Σε ορισμένες χώρες, νέα φορτία, όπως κέντρα δεδομένων και ψηφιακές υποδομές, προσθέτουν πίεση στο ενεργειακό μείγμα.

2. Η «ενεργειακή ανισορροπία» του πλανήτη βαθαίνει
Η Γη απορροφά περισσότερη ενέργεια απ’ όση εκπέμπει πίσω στο διάστημα. Όταν αυτή η ανισορροπία αυξάνεται, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ταχύτερα και τα ακραία φαινόμενα βρίσκουν περισσότερα «καύσιμα».

Σε αυτή την εικόνα μπαίνει και η απώλεια θαλάσσιου πάγου: λιγότερος πάγος σημαίνει χαμηλότερη ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας και περισσότερη απορρόφηση από τα σκούρα νερά. Αυτό τροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο: θερμότερα νερά – περισσότερο λιώσιμο πάγων – ακόμη περισσότερη απορρόφηση θερμότητας.

3. Η καθαρότερη ατμόσφαιρα… αποκαλύπτει περισσότερη θέρμανση
Ένας παράγοντας που είναι καθοριστικός αλλά δεν ακούγεται συχνά, είναι τα θειικά αερολύματα. Για χρόνια λειτουργούσαν σαν «σκίαση», αντανακλώντας μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και κρύβοντας ένα κομμάτι της θέρμανσης που προκαλούν τα αέρια του θερμοκηπίου.

Καθώς (για λόγους υγείας) οι εκπομπές θείου μειώνονται (π.χ. από αυστηρότερους κανόνες στη ναυτιλία και περιορισμούς σε βαριά καύσιμα), μειώνεται και το ψυκτικό τους αποτέλεσμα. Οπότε, λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση μεταφράζεται μεν ως καλύτερη υγεία, αλλά ταυτόχρονα και ως λιγότερη «τεχνητή σκιά» πάνω από έναν ήδη υπερθερμαινόμενο πλανήτη.

Τι να περιμένουμε φέτος

Η πρώτη ένδειξη είναι ότι το 2026 ξεκινά από υψηλή «βάση». Όταν το υπόβαθρο είναι θερμό, ακόμη και μια χρονιά χωρίς ισχυρό El Niño μπορεί να παραμείνει πολύ ψηλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Γη γνώρισε τον πέμπτο θερμότερο Ιανουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ έναν από τους θερμότερους χειμώνες.

Οι προβολές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα κάνει ο Ειρηνικός. Αν επιστρέψουν συνθήκες El Niño (60%), η πιθανότητα μιας ακόμη πολύ θερμής χρονιάς αυξάνεται. Η ηλιακή δραστηριότητα, αντίθετα, κινείται πτωτικά, αλλά αυτό συνήθως δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη δυναμική των εκπομπών.

Το πιο δύσκολο κομμάτι, όπως καταλήγει ο Δρ. Wysession αφορά στο δομικό. Οι ανανεώσιμες πηγές αυξάνονται, αλλά η συνολική ζήτηση ακολουθεί. Αν αυτή η «ψαλίδα» κλείνει με περισσότερα ορυκτά καύσιμα, οι εκπομπές μένουν ψηλά και μαζί τους ο κίνδυνος για πιο έντονα ακραία φαινόμενα. Κι έτσι, η φράση που ακούγεται όλο και συχνότερα στους επιστημονικούς κύκλους αποκτά (περισσότερο) βάρος.

Αν οι εκπομπές δεν μειωθούν αισθητά, το 2025 μπορεί να μοιάζει – από απόσταση λίγων δεκαετιών – σαν ένα από τα πιο «δροσερά» χρόνια της υπόλοιπης ζωής μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Champions League: Κάνουν… παρέλαση Βαγγέλης Παυλίδης, Λουίς Σουάρες και Βιτίνια
23:39 Το 2025 η θερμοκρασία έπιασε ταβάνι, τι αναμένεται να συμβεί το 2026
23:21 Περάσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 θαυματουργά τρόφιμα στο πιάτο σας και θα δείτε μεγάλη διαφορά παντού!
23:01 Οριο για την Προεθνική η Βασιλική Ζαφειροπούλου
22:55 ΗΠΑ: 10 εκατ. δολάρια η εγγύηση στη γυναίκα που «γάζωσε» την έπαυλη της Ριάνα
22:46 Τραμπ: «Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει. Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του»
22:45 Στην Πάτρα τραυματίστηκε 15χρονος από κροτίδα, συνελήφθη η μητέρα του!
22:35 Ερντογάν: Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν εξαπλωθεί περαιτέρω
22:25 Σημαντικές νίκες για ΕΑΠ, Αραχωβίτικα Ακταίο, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 19η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η,ΦΩΤΟ
22:15 Η περιπέτεια της Μοιραράκη όταν είχε συλληφθεί στο Ιράν
22:05 Το Politico παίρνει θέση: Γιατί ο Πούτιν είναι ο πραγματικός κερδισμένος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
21:55 «Η Χεζμπολάχ θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της όποιο και αν είναι το τίμημα», δηλώνει στέλεχος του Λιβάνου
21:45 Ελβετία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μοντανά
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ