Το 3λεπτο workout της Αν Χάθαγουεϊ που γίνεται εύκολα και στο σπίτι

Μια σύντομη ακολουθία σανίδας, χωρίς εξοπλισμό, υπόσχεται να ενεργοποιήσει κορμό, πόδια και γλουτούς μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

10 Μαρ. 2026 20:00
Pelop News

Η Αν Χάθαγουεϊ παραμένει σταθερά στο επίκεντρο, ειδικά μετά την επιστροφή του ενδιαφέροντος γύρω από το «The Devil Wears Prada 2», το οποίο έχει ήδη δώσει νέο υλικό στους θαυμαστές της. Πέρα όμως από την κινηματογραφική της παρουσία, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ρουτίνα άσκησης που ακολουθεί, με τη γυμνάστριά της Monique Eastwood να μοιράζεται μια σύντομη προπόνηση τριών λεπτών που μπορεί να γίνει και στο σπίτι.

Η Eastwood, η οποία έχει συνδεθεί με τη φυσική κατάσταση της ηθοποιού, βασίζει τη μέθοδό της σε έναν συνδυασμό από pilates, χορό, ενδυνάμωση, μπαλέτο και γιόγκα. Η φιλοσοφία της δίνει έμφαση στη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος και στην ενεργοποίηση των βαθιών μυών του κορμού και της λεκάνης, ώστε η δύναμη να χτίζεται πιο λειτουργικά και ισορροπημένα.

Στην καρδιά αυτής της λογικής βρίσκεται μια ακολουθία σανίδας διάρκειας μόλις τριών λεπτών. Η άσκηση ξεκινά από θέση high plank. Από εκεί, το ένα πόδι τοποθετείται πάνω από τη φτέρνα του άλλου, τα γόνατα λυγίζουν και οι γοφοί κινούνται προς τα πίσω, πριν το σώμα επιστρέψει ξανά στη σανίδα. Στη συνέχεια, το επάνω πόδι ανοίγει στο πλάι, αγγίζει ελαφρά το έδαφος και επανέρχεται. Αυτή η κίνηση μετρά ως μία επανάληψη και επαναλαμβάνεται πριν αλλάξει πλευρά.

Σύμφωνα με την Eastwood, το όφελος της άσκησης δεν περιορίζεται μόνο στους κοιλιακούς. Όταν η σανίδα εκτελείται σωστά, ενεργοποιεί πόδια, γλουτούς, λοξούς κοιλιακούς, λεκάνη και ώμους, μετατρέποντας μια φαινομενικά απλή κίνηση σε προπόνηση για ολόκληρο το σώμα. Η ίδια επισημαίνει ότι πολλοί ρίχνουν υπερβολικό βάρος στους ώμους, με αποτέλεσμα να κουράζονται πιο γρήγορα και να χάνουν τη σωστή κατανομή της προσπάθειας.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IndyBest (@theindybest)

Η λογική πίσω από το συγκεκριμένο workout είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη διάρκεια για να υπάρξει ενεργοποίηση και ενδυνάμωση. Ένα σύντομο αλλά σωστά εκτελεσμένο πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ειδικά για όσους θέλουν κάτι πρακτικό, χωρίς εξοπλισμό και χωρίς να φύγουν από το σπίτι.

Για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν, το βασικό ζητούμενο είναι ο έλεγχος της κίνησης και όχι η ταχύτητα. Η σωστή στάση του κορμού, η ενεργοποίηση των ποδιών και η σταθερότητα στη λεκάνη είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά, ακόμη κι αν η προπόνηση κρατά μόλις τρία λεπτά.

