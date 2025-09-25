Το 97% των ελλήνων κάνει online shopping-Στα 29.4 δις. οι δαπάνες για το 2024

Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών δαπανών εκτιμάται για το 2024 σε 29,4 δισ. Ευρώ εκ των οποίων 9,1 δισ. αφορούν ταξίδια και διαμονή, 6,5 δισ. υπηρεσίες, 5,6 δισ. μόδα και ένδυση, 5,1 δισ.

25 Σεπ. 2025 12:20
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία  σχετικά με το online shopping, με το 97% των χρηστών της Ελλάδας του διαδικτύου να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, για το 2024.

Παράλληλα, οι πληρωμές με χρεωστικές κάρτες κυριαρχούν με 57% ακολουθούμενες από το PayPal (49%) – ενώ ανοδική πορεία σημειώνουν τα ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay) Η ασφάλεια (71%), η ταχύτητα (56%) και η ευκολία χρήσης (49%) αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι παράγοντες επιλογής μεθόδου πληρωμής.

Αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, η μόδα βρίσκεται στην κορυφή, με το 50% των καταναλωτών να αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%). Παράλληλα, το 78% των χρηστών δηλώνει προτίμηση σε ελληνικά e-shops, με το 64% να λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των online αγορών του, δίνοντας έμφαση στη μείωση συσκευασιών (54%) και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες επιστροφών (36%).

Τα συγκριτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ταχεία ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας. Πέρα από την ενίσχυση κατά 3 μονάδες του ποσοστού των χρηστών internet που πραγματοποιούν online αγορές, οι χρεωστικές κάρτες κατέγραψαν θεαματική αύξηση +48% (57% το 2024 έναντι 9% το 2023) και καθιερώθηκαν ως η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής. Παράλληλα, το PayPal ενισχύθηκε κατά 11%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια Apple/Google Pay σημείωσαν άνοδο κατά 12% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των εναλλακτικών λύσεων πληρωμής. Εντυπωσιακή είναι και η στροφή στα εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα, με το ποσοστό των καταναλωτών που τα προτιμά να ανεβαίνει από 49% το 2023 σε 78% το 2024 (+29%).

Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών δαπανών εκτιμάται για το 2024 σε 29,4 δισ. Ευρώ εκ των οποίων 9,1 δισ. αφορούν ταξίδια και διαμονή, 6,5 δισ. υπηρεσίες, 5,6 δισ. μόδα και ένδυση, 5,1 δισ. οικιακά είδη και 3,1 δισ. προϊόντα καθημερινής χρήσης. Με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο καθιερώνεται ως σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.
