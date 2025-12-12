Το ανδρικό βόλεϊ της Αχαΐας κοιτάζει με χαμόγελο το 2026

Το ανδρικό βόλεϊ της Αχαΐας κοιτάζει με χαμόγελο το 2026
12 Δεκ. 2025 11:55
Pelop News

Κάνοντας έναν απολογισμό των μέχρι τώρα δεδομένων στο πατρινό βόλεϊ, μπορούμε να πούμε ότι -μετά από καιρό- κοιτάζουμε με αισιοδοξία το 2026 που έρχεται σε λίγες μέρες. Η πορεία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδα Πατρών, αλλά και του ΑΟ Αιγιαλέων στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, όπου βρίσκονται στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα μετά την 8η αγωνιστική, κρίνεται έως τώρα θετική.

Αν όλα εξελιχθούν όπως αναμένεται, οι δύο ομάδες έχουν πιθανότητες να βρεθούν στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας και να διεκδικήσουν την άνοδο τους στην Pre League. Παρόλο που υπάρχει ανταγωνισμός — ιδιαίτερα από τον Παμβοχαϊκός, που φέτος επένδυσε πολύ για να δημιουργήσει ισχυρό ρόστερ — οι ομάδες της Αχαΐας δείχνουν ότι βρίσκονται σε καλό επίπεδο.

Ακόμη και η ομάδα Έρμης Πάτρας, που φέτος βασίζεται σε πολλά νέα παιδιά, πραγματοποιεί ικανοποιητική πορεία. Εφόσον συνεχιστεί η δουλειά υπό την καθοδήγηση του προπονητή -και με δεδομένη τη φετινή προσπάθεια- το μέλλον του ανήκει.

Το βασικό ζητούμενο είναι -στο κοντινό μέλλον- να υπάρξει μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μία ομάδα που θα μπορέσει να ενώσει έμπειρους πατρινούς παίκτες με τα ταλαντούχα νέα παιδιά των τοπικών ομάδων και ετσι θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύνολο που μακροπρόθεσμα μπορεί να ανέβει στα «σαλόνια» του ελληνικού βόλεϊ.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι ακαδημίες των ομάδων της Πάτρας — όπως της Ολυμπιάδας, που διαθέτει δικό της γήπεδο, αλλά και του Έρμη — έχουν γεμίσει με παιδιά.

Η προσέλευση αυτή δημιουργεί ελπίδες ότι σύντομα θα υπάρξει και ποιοτική ανανέωση στο ανδρικό βόλεϊ.

Υ.Γ.: Ο πρόεδρος της Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Περιφέρειας  Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ), κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος, δήλωσε στον σταθμό peloponnisos FM 103,9 ότι η πρόθεση της ΕΟΠΕ είναι να διοργανωθεί Final-4 κυπέλλου ανδρών και γυναικών. Ελπίζουμε οι τοπικοί φορείς να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε οι αγώνες να έρθουν στην Αχαΐα — ή έστω στη γειτονική Αμαλιάδα — και να έχουμε ξανά υψηλού επιπέδου βόλεϊ από κοντά.

ΥΓ. Καλό πάντως θα είναι και η ΕΟΠΕ με κάποιο τρόπο να ανακουφίσει κάπως οικονομικά τα σωματεία της Περιφέρειας για να αντέξουν στα αυξημένα έξοδα.

