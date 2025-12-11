Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας

Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
Η Ευρώπη φιλοξενεί τους γίγαντες του κλάδου – LVMH, Chanel, Kering και Hermès. Η υψηλή ραπτική αποτελεί την κορωνίδα της χειροτεχνίας: η δημιουργία ενός κοστουμιού υψηλής ραπτικής ή ακόμα και ενός απλού φορέματος διαρκεί περίπου 150 ώρες, ενώ ένα φόρεμα με πλούσια κεντήματα και διακοσμήσεις μπορεί να απαιτήσει περίπου 1.000 ώρες. Μόνο λίγο πάνω από 2.000 τεχνίτες παγκοσμίως πληρούν τα πρότυπα υψηλής ραπτικής.

Ωστόσο, η βιομηχανία βρίσκεται σε μια κομβική στιγμή. Στην αγορά ένδυσης, είναι προφανές ότι η νέα γενιά ζητά περισσότερα από τη μόδα – αναδυόμενα ονόματα, διαφάνεια, βιωσιμότητα και ποικιλομορφία. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα αναζητά νέες πηγές έμπνευσης: συνεργασίες με τοπικούς τεχνίτες, βιώσιμα υλικά, ψηφιακές λύσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές. Η ελληνική μόδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Statista, παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη στις αγορές γυναικείων ειδών και ένδυσης, λόγω της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου, του έντονου ενδιαφέροντος για ηθικές επιλογές και ενός συνδυασμού σύγχρονου μινιμαλισμού με την παραδοσιακή χειροτεχνία.

BRICS+ Fashion Summit

Το ενδιαφέρον για νέα κέντρα της βιομηχανίας και αναδυόμενες αγορές αυξάνεται φυσικά. Οι πλατφόρμες όπου οι ηγέτες της μόδας από ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τη BRICS+ Fashion Summit και τη Moscow Fashion Week – δύο συμπληρωματικές εκδηλώσεις που φέρνουν κοντά σχεδιαστές, εταιρείες τεχνολογίας και ηγέτες ενώσεων μόδας από την Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 60 χώρες και 360 μάρκες μόδας. Για το ευρωπαϊκό κοινό, αυτά τα φόρουμ έχουν μεγάλη απήχηση.

Η BRICS+ Fashion Summit ασχολείται ενεργά με θέματα που έχουν απήχηση στην Ευρώπη: την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, την ψηφιακή μόδα και τη μετάβαση από τη γρήγορη μόδα σε μια πιο στοχαστική παραγωγή. Το φόρουμ έχει γίνει μια σημαντική διεθνής πλατφόρμα για επαγγελματική ανταλλαγή – το 2025, καλωσόρισε εκπροσώπους από 65 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών από την Ελλάδα, την Κίνα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ινδία, διάφορες αφρικανικές χώρες και τη Λατινική Αμερική.

BRICS+ Fashion Summit

«Η BRICS+ Fashion Summit χρησιμεύει ως μια ζωτική πλατφόρμα επικοινωνίας για τις αναδυόμενες χώρες, προσφέροντάς τους μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν τις φωνές τους στην παγκόσμια βιομηχανία μόδας. Για πολλές αναδυόμενες αγορές, η απόκτηση ορατότητας και αναγνώρισης διεθνώς μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε καθιερωμένα δίκτυα και πόρους. Η Σύνοδος Κορυφής γεφυρώνει αυτό το χάσμα φέρνοντας κοντά ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη, σχεδιαστές, μάρκες, αγοραστές, μέσα ενημέρωσης και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από πολλαπλές αναδυόμενες οικονομίες, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία», σημείωσε η Tonia Fouseki, ιδρύτρια και πρόεδρος της Athens Fashion Week.

«Είναι σημαντικό ότι η [BRICS+ Fashion] Σύνοδος Κορυφής ενθαρρύνει επίσης τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών που μπορούν να ανοίξουν νέες αγορές και κανάλια διανομής, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της μόδας. Ενώνοντας τις αναδυόμενες οικονομίες, η BRICS+ Fashion Summit ενισχύει την αλληλεγγύη και το αίσθημα κοινού σκοπού, καθιστώντας την απαραίτητο κόμβο επικοινωνίας για τη διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής και ποικιλόμορφης παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας», κατέληξε η Tonia Fouseki.

Η Moscow Fashion Week προσφέρει μια ματιά στο πώς οι νέοι παράγοντες της βιομηχανίας διαμορφώνουν τις οπτικές τους γλώσσες. Η ρωσική μάρκα Li Lab παρουσίασε μια συλλογή που στοχάζεται πάνω στην εσωτερική σιωπή, την ηθική δύναμη και τη βαθιά αυτογνωσία, ενώ η Flashin πειραματίστηκε με οικολογική γούνα από βιώσιμα υλικά, πλαισιώνοντάς την όχι ως παραχώρηση αλλά ως ξεχωριστή αισθητική. Η Disobedience, με έδρα τη Μόσχα, εμπνεύστηκε από τον ρομαντισμό, τη ροκ εν ρολ, την κομψότητα και το street life.

Li Lab στη Moscow Fashion Week

 

 

Disobedience στη Moscow Fashion Week

Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι η παγκόσμια μόδα γίνεται λιγότερο ιεραρχική. Ενώ το Παρίσι, το Μιλάνο και η Νέα Υόρκη εξακολουθούν να δίνουν τον τόνο, νέα κέντρα – η Μόσχα, η Σεούλ, η Σαγκάη, το Γιοχάνεσμπουργκ – χτίζουν τη δική τους δυναμική. Σε αυτή τη διαδικασία, η αμοιβαία επιρροή έχει μεγαλύτερη σημασία από την αντιπαλότητα. Ακριβώς σε χώρους όπως η Moscow Fashion Week και η BRICS+ Fashion Summit αναδύεται ένα νέο είδος παγκόσμιας μόδας – έξυπνο, πολιτιστικό και τεχνολογικό. Για την Ελλάδα, η συμμετοχή σε αυτόν τον διάλογο σημαίνει τη διατήρησή του παραμένοντας ανοιχτή στον κόσμο, όπου η καινοτομία και η κληρονομιά συμβαδίζουν.

