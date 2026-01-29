Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Πέτρο Καθρέπτα

Η διοίκηση του ΝΟΠ με ανακοίνωση της είπε το δικό της «αντίο» στον αείμνηστο πλέον Πέτρο Καθρέπτα ο οποίος έφυγε σήμερα νωρίς το πρωί από την ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Η ανακοίνωση: «

Πέτρος Μιχαήλ Καθρέπτας ( 09/10/1945 Πάτρα, 29/01/2026 Πάτρα)

Πρόεδρος του ΝΟΠ – ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ !

Ο ΝΟΠ αποχαιρετά με βαθειά συγκίνηση τον Πρόεδρό του, Πέτρο Καθρέπτα, ένα εμβληματικό δικό του στέλεχος, που ενσαρκώνει την αντίληψη της ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αμέριστης προσφοράς προς τον θαλάσσιο αθλητισμό της Πάτρας και της Ελλάδος.

Από τον πατέρα του Μιχάλη Καθρέπτα πρωταθλητή κολύμβησης και μέλος της θρυλικής προπολεμικής ομάδας των πολλαπλών πρωταθλημάτων του ΝΟΠ στην υδατοσφαίριση, αλλά του μοναδικού αθλητικού επιτεύγματος (σε παγκόσμιο επίπεδο) της κατάκτησης το 1938, από τους ίδιους αθλητές του πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ με την ΕΑΠ και στο γουώτερ-πόλο με τον ΝΟΠ, ο Πέτρος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο αθλητισμό και προσφορά στα κοινά αγαθά που μας ενώνουν και μας ταυτοποιούν.

Από τα πρώτα του βήματα βρέθηκε να ασχολείται με την κολύμβηση στην Βάση του ΝΟΠ στον Γαλλικό Μώλο της Γούναρη, αλλά και στο πρωτοποριακό κλειστό κολυμβητήριο του ΝΟΠ στην οδό Σαρανταπόρου το 1958, δίπλα σε λαμπρές πρωταθλήτριες και πρωταθλητές κολύμβησης, που έκαναν αισθητή στο πανελλήνιο την μοναδική παράδοση του υγρού στίβου της Πάτρας.

Συνέχισε με την υδατοσφαίριση δίπλα σε κορυφαίους συναθλητές και φίλους που λάμπρυναν την ιστορία του ΝΟΠ τα μεταπολεμικά χρόνια.

Μετά τις σπουδές του στην Ελλάδα και στην Αμερική επιστρέφει για λίγο ως αθλητής και μετά ως παράγοντας και αργότερα ως πρόεδρος. Είναι η περίοδος όπου υλοποιείται η προπολεμική υπόσχεση της ελληνικής πολιτείας προς τον ΝΟΠ, για το όνειρο της κατασκευής του κολυμβητηρίου στην Πάτρα. Αυτό γίνεται η αρχή της αναγέννησης του πατρινού υγρού στίβου, με την γενιά των πρωταθλητριών και πρωταθλητών που γνωρίζουμε και ακούμε συνεχώς μέχρι σήμερα.

Για μια μεγάλη περίοδο από το 1991 μέχρι το 2009, ο Πέτρος Καθρέπτας δεν βρίσκεται στην διοίκηση του Ομίλου, αλλά με τις προτάσεις, τις δημοσιεύσεις, τις παρεμβάσεις και τις διαφωνίες του με τα μέλη των διαδοχικών διοικήσεων του ΝΟΠ, παραμένει πάντα κοντά στον Όμιλο, που είναι για αυτόν η σημαντικότερη πλευρά της κοινωνικής ζωής και της προσφοράς του στην πόλη, στον αθλητισμό, στην νεολαία.

Η επιστροφή του στην διοίκηση του ΝΟΠ συντελείται στην διάρκεια της κρίσης, όπου οι οικονομικές δυσκολίες στην διαχείριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του Ομίλου είναι αποθαρρυντική για τους περισσότερους.

Στα επόμενα χρόνια από το 2009 μέχρι σήμερα, η παρουσία του στην διοίκηση (ή κατά περιόδους κοντά σε αυτή) συνδέεται με μια εποχή αναγέννησης για τον ΝΟΠ, όπου δίνεται έμφαση στις υποδομές στο πόλο και την κολύμβηση, σε αθλήματα που επανέρχονται και σε νέα που εντάσσονται στην δομή του Ομίλου, όπως η ιστιοπλοΐα, η κωπηλασία, η καλλιτεχνική κολύμβηση, η μαραθώνια κολύμβηση, το κανόε-καγιάκ, και πρόσφατα η αθλητική ναυαγοσωστική. Παράλληλα οι παρουσίες των ομάδων πόλο σταθεροποιούνται μεταξύ των πρώτων, ενώ η διοίκηση και η λειτουργία των εγκαταστάσεων αποκτούν μια ομαλότητα.

Με πρωτοβουλία και την καλή πίστη του προέδρου Π.Καθρέπτα, δίνεται λύση (το 2018) στο μακροχρόνιο θέμα του γηπέδου της ΕΑΠ, στην οποία παραχωρείται η μισή οριζόντια ιδιοκτησία του οικοπέδου ΝΟΠ. Πρόκειται για μια χειρονομία καλής θέλησης βασισμένη στην πεποίθηση προσφοράς στην αθλητική νεολαία και προς ένα ιστορικό και αδελφό σωματείο του ΝΟΠ με ισχυρές και μοναδικές κοινές ρίζες στην κοινωνία της Πάτρας. Παράλληλα στην διάρκεια της προεδρίας Π.Καθρέπτα αποφασίστηκε ο ΝΟΠ να συνδέσει άρρηκτα την λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεών του με τον Δήμο Πατρέων, με συνέπεια στην καταστατική δέσμευση ότι η ανάπτυξη του θαλάσσιου αθλητισμού έχει ένα και μοναδικό στόχο την ωφέλεια της νεολαίας και των πολιτών της Πάτρας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί και έχουν υποβληθεί προτάσεις και σχέδια για αναβάθμιση και εξέλιξη των εγκαταστάσεων για τα οποία αναμένεται η δέσμευση της δημοτικής αρχής.

Αποχαιρετούμε τον Πρόεδρό μας Πέτρο Καθρεπτα με αναφορά στο σύντομο βιογραφικό, που ο ίδιος συνέταξε και αποτελούσε την επιθυμία του να δημοσιευτεί μετά τον θάνατο του:

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΑΣ- (ΣΤΟ ΝΟΠ)

1955-1957: ΕΚΜΑΘΗΣΗ

1958-1961: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΟΠ, ΝΑΥΤΙΚΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΑ)

1962: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 1ος 100μ. ΠΕΤ. ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ 400 ΕΛΕΥΘ. ΑΝΔΡΩΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, 2ος 4Χ100 Μ.Ο ΑΝΔΡΩΝ, 5ος 400 ΕΛ. ΕΦΗΒΩΝ, 6ος 100μ ΥΠΤΙΟ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΛΟ

1963-1970: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ

1970-1972: 1ος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΑ 200μ ΤΠΤΙΟ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ.

1972-1976: ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

1977-1978: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ

1979: ΜΕΛΟΣ ΔΣ, ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΟ

1980-1983 : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

1984-1987: ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

1988-1990: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΠ

1991-2009: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

2010-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΣ.

2013-2015: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΣ

2016-2020: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΠ

2021 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ: ΝΟΠ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ.

03-11-2025 έως 29-01-2026 Πρόεδρος ΔΣ ΝΟΠ για 3η περίοδο

Τιμή στην προσφορά του Πέτρου Καθρέπτα στον ΝΟΠ, στον αθλητισμό, στην Πάτρα στους πολίτες της, στην νεολαία της.

Τιμή στην μνήμη του Προέδρου μας Πέτρου Καθρέπτα του αθλητή, του παράγοντα του μέλους του ΝΟΠ, του φιλάθλου, του φίλου, του ενεργού πολίτη.

Χαίρε ΝΟΠ, Χαίρε Πάτρα για τα ξεχωριστά παιδιά σου.

