Το «αντίο» του Τάκη Πετρόπουλου στον Πέτρο Καθρέπτα

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, σε συλλυπητήρια δήλωσή του για τον θάνατο του Πέτρου Καθρέπτα, αναφέρει:

«Ο Πέτρος Καθρέπτας αγωνίστηκε με δυναμισμό για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ειδικά για τον ναυτικό αθλητισμό της Πάτρας.

Τον αποχαιρετούμε και θα τον θυμόμαστε για την προσφορά του, που δικαίως τον ανέδειξε ως τον εμβληματικό Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στην μεγάλη οικογένεια του ΝΟΠ».

