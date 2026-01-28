Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος
28 Ιαν. 2026 20:00
Pelop News

Στην ελληνική κουλτούρα και παράδοση η έννοια του θησαυρού είναι βαθιά ριζωμένη. Υπάρχει μία προσδοκία εύρεσης ενός σπουδαίου πολύτιμου αντικειμένου, το οποίο θα μεταβάλει πλήρως τις συνθήκες ζωής σου. Αλλωστε τι νόημα θα είχε ένας θησαυρός; Είναι μία λύση στα προβλήματα επιβίωσης και επιθυμίας για πλουτισμό.

Θησαυροί όμως δεν υπάρχουν μόνο σε υλικό επίπεδο. Υπάρχουν και σε καταστάσεις. Η εξουσία, η φήμη, η επιτυχία είναι επίσης επιδιωκόμενοι θησαυροί. Αλλά όπως όλα τα ωραία είναι κρυμμένος. Συνδυάζει την απόλυτη λύση με τον ελάχιστο κόπο, υπό τον όρον της εύρεσής του.

Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας Νίκος Πολίτης (1852-1921) έχει καταγράψει μία ιστορία, η οποία αναφέρεται στο νησί της Αμοργού. Εκεί σε έναν βράχο είναι σκαλισμένα γράμματα από την αρχαία εποχή, τα οποία όποιος καταφέρει να τα διαβάσει και κυρίως να τα ερμηνεύσει θα ανακαλύψει έναν θησαυρό, ο οποίος είναι κάπου εκεί κοντά.

Κανένας όμως δεν το κατάφερε αυτό· εκτός από έναν! Αυτός ήταν γνώστης της Σολομωνικής και σκέφτηκε πως θα μπορούσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των γραμμάτων με τη βοήθεια δαιμόνων. Με διάφορα ξόρκια λοιπόν προσκάλεσε τα απόκοσμα πλάσματα, τα οποία ευχαρίστως μαζεύτηκαν εκεί να προσφέρουν τις δαιμονικές υπηρεσίες τους. Τα δαιμόνια έκαναν τη δουλειά τους και μπορούσε πλέον να αποκαλυφθεί ο θησαυρός.

Μετά όμως, του ήταν πλέον άχρηστα και ήθελε να τα διώξει. Αλλά μάλλον το θαυμάσιο μπλε του Αιγαίου και το γαλάζιο του ουρανού της Αμοργού τούς άρεσε και δεν είχαν καμία διάθεση να αποχωρήσουν. Και όσο δεν αποχωρούσαν τόσο ο θησαυρός δεν μπορούσε να παραληφθεί. Στο τέλος της ιστορίας τα δαιμόνια τελικά αναχώρησαν, μόνο πως πήραν και τον άνθρωπο μαζί τους και κανείς ποτέ δεν άκουσε τίποτα για αυτόν.

Οταν καλείς δαίμονες (μεταφορικά το γράφω) προκειμένου να επιτύχεις την εύρεση του θησαυρού ένα είναι σίγουρο. Η επίκληση είναι εύκολη (άλλο που δεν θέλουν) αλλά η απομάκρυνσή τους καθόλου. Είναι μάλλον κάποια ατέλεια στις οδηγίες χρήσεως της Σολομωνικής αυτή. Και όταν το αποφασίσουν σε παίρνουν και εσένα μαζί τους.

Ο θησαυρός παραμένει άθικτος εκεί.

Μα δεν είναι άδικο αυτό; Αδικο για ποιον όμως; Μήπως ήσουν εσύ, ο οποίος συγκέντρωσες το πολύτιμο περιεχόμενο του θησαυρού; Και γιατί να πρέπει να περιέλθει σε εσένα και όχι σε κάποιον άλλον;

Αυτές τις σκέψεις όμως ποτέ δεν τις κάνει ο θησαυροθήρας. Αλλά η λαϊκή παράδοση δεν αρκείται στα προηγούμενα. Σε άλλες ιστορίες υπάρχουν θαμμένα τρία πιθάρια, όπου τα δύο είναι γεμάτα φλουριά, αλλά το ένα με φίδια. Και η ευκαιρία είναι μία. Τολμάς να δοκιμάσεις την τύχη σου;

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
22:36 Συγκλονίζει ο δάσκαλος του Δημήτρη: «Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες τον ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας, καλό ταξίδι παιδί μου»
22:27 Στους 2,8 εκατ. οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη, σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους
22:20 Στο Λουτράκι 19χρονος οδηγός πήρε σβάρνα τα πάντα, κολώνες και μάντρα και καρφώθηκε σε επιχείρηση! ΦΩΤΟ
22:11 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε το Παγκράτι και «έπιασε» τον Απόλλωνα,ΦΩΤΟ
22:01 Οι θέσεις που κάθονταν έσωσαν τη ζωή των τριών στην τραγωδία στη Ρουμανία
21:50 Patras Half Marathon: Ο απόλυτος οδηγός για τους δρομείς
21:40 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επιπλοκή και χειρουργείο για έναν από τους τραυματισμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:31 Μετάλλιο για τον ΝΟΠ στην Καλλιτεχνική κολύμβηση
21:20 «Βιολάντα»: Δεν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο εργοστάσιο, τι αναφέρει το πόρισμα των ΤΕΕΜ, «μύριζε προπάνιο, αν έκανες καταγγελία έχανες τη δουλειά σου», λέει αδελφή του θύματος
21:09 Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 53χρονης στο σπίτι της!
21:03 Πάτρα: Ζητούν «γκάζι» οι εκπαιδευτές οδήγησης για το χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών
20:52 Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες το προβάδισμά της ΝΔ, σε πτώση τα περισσότερα κόμματα
20:41 «Δεν διέθετε lane assist το βαν», η αποκάλυψη για το δυστύχημα στη Ρουμανία, του δικηγόρου της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων
20:30 Ρόδος: Συναγερμός, εξαφανίστηκε κορίτσι 14 χρόνων, ΦΩΤΟ
20:21 Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Φαλάνη στη Λάρισα
20:16 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση
20:11 Πορτογαλία: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Kristin, στα 150 χλμ. την ώρα οι ριπές του ανέμου, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ