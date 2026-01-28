Το «απρόβλεπτο καρέ» του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο θησαυρός παραμένει άθικτος

Στην ελληνική κουλτούρα και παράδοση η έννοια του θησαυρού είναι βαθιά ριζωμένη. Υπάρχει μία προσδοκία εύρεσης ενός σπουδαίου πολύτιμου αντικειμένου, το οποίο θα μεταβάλει πλήρως τις συνθήκες ζωής σου. Αλλωστε τι νόημα θα είχε ένας θησαυρός; Είναι μία λύση στα προβλήματα επιβίωσης και επιθυμίας για πλουτισμό.

Θησαυροί όμως δεν υπάρχουν μόνο σε υλικό επίπεδο. Υπάρχουν και σε καταστάσεις. Η εξουσία, η φήμη, η επιτυχία είναι επίσης επιδιωκόμενοι θησαυροί. Αλλά όπως όλα τα ωραία είναι κρυμμένος. Συνδυάζει την απόλυτη λύση με τον ελάχιστο κόπο, υπό τον όρον της εύρεσής του.

Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας Νίκος Πολίτης (1852-1921) έχει καταγράψει μία ιστορία, η οποία αναφέρεται στο νησί της Αμοργού. Εκεί σε έναν βράχο είναι σκαλισμένα γράμματα από την αρχαία εποχή, τα οποία όποιος καταφέρει να τα διαβάσει και κυρίως να τα ερμηνεύσει θα ανακαλύψει έναν θησαυρό, ο οποίος είναι κάπου εκεί κοντά.

Κανένας όμως δεν το κατάφερε αυτό· εκτός από έναν! Αυτός ήταν γνώστης της Σολομωνικής και σκέφτηκε πως θα μπορούσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των γραμμάτων με τη βοήθεια δαιμόνων. Με διάφορα ξόρκια λοιπόν προσκάλεσε τα απόκοσμα πλάσματα, τα οποία ευχαρίστως μαζεύτηκαν εκεί να προσφέρουν τις δαιμονικές υπηρεσίες τους. Τα δαιμόνια έκαναν τη δουλειά τους και μπορούσε πλέον να αποκαλυφθεί ο θησαυρός.

Μετά όμως, του ήταν πλέον άχρηστα και ήθελε να τα διώξει. Αλλά μάλλον το θαυμάσιο μπλε του Αιγαίου και το γαλάζιο του ουρανού της Αμοργού τούς άρεσε και δεν είχαν καμία διάθεση να αποχωρήσουν. Και όσο δεν αποχωρούσαν τόσο ο θησαυρός δεν μπορούσε να παραληφθεί. Στο τέλος της ιστορίας τα δαιμόνια τελικά αναχώρησαν, μόνο πως πήραν και τον άνθρωπο μαζί τους και κανείς ποτέ δεν άκουσε τίποτα για αυτόν.

Οταν καλείς δαίμονες (μεταφορικά το γράφω) προκειμένου να επιτύχεις την εύρεση του θησαυρού ένα είναι σίγουρο. Η επίκληση είναι εύκολη (άλλο που δεν θέλουν) αλλά η απομάκρυνσή τους καθόλου. Είναι μάλλον κάποια ατέλεια στις οδηγίες χρήσεως της Σολομωνικής αυτή. Και όταν το αποφασίσουν σε παίρνουν και εσένα μαζί τους.

Ο θησαυρός παραμένει άθικτος εκεί.

Μα δεν είναι άδικο αυτό; Αδικο για ποιον όμως; Μήπως ήσουν εσύ, ο οποίος συγκέντρωσες το πολύτιμο περιεχόμενο του θησαυρού; Και γιατί να πρέπει να περιέλθει σε εσένα και όχι σε κάποιον άλλον;

Αυτές τις σκέψεις όμως ποτέ δεν τις κάνει ο θησαυροθήρας. Αλλά η λαϊκή παράδοση δεν αρκείται στα προηγούμενα. Σε άλλες ιστορίες υπάρχουν θαμμένα τρία πιθάρια, όπου τα δύο είναι γεμάτα φλουριά, αλλά το ένα με φίδια. Και η ευκαιρία είναι μία. Τολμάς να δοκιμάσεις την τύχη σου;

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



