Το «ατόπημα» του Ιορδάνη Χασαπόπουλου με το Καρναβάλι της Πάτρας

Είναι εντελώς αυθαίρετη, αβάσιμη και ανυπόστατη η κρίση του ότι «το Καρναβάλι της Ξάνθης είναι το κορυφαίο της χώρας».

18 Δεκ. 2025 16:00
Pelop News

Μας υποχρεώνει ο καλός συνάδελφος του MEGA και παρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνία Ωρα Μηδέν», Ιορδάνης Χασαπόπουλος, να μεταπηδήσουμε από τα Χριστούγεννα στο Καρναβάλι.

Κάνουμε την παράκαμψη διότι ο αγαπητός Ιορδάνης υπέπεσε σε ένα «ατόπημα». Κατανοούμε, βέβαια, τη βούλησή του να κάνει «αβάντα» στη γενέτειρά του, την Ξάνθη. Είναι, όμως, εντελώς αυθαίρετη, αβάσιμη και ανυπόστατη η κρίση του ότι «το Καρναβάλι της Ξάνθης είναι το κορυφαίο της χώρας». Υποκειμενική βέβαια, είναι η άποψη και όλες πρέπει να διακινούνται, αρκεί ωστόσο να υπάρχει και έστω ελάχιστο μέτρο σύγκρισης με άλλα Καρναβάλια και δη με το Πατρινό, το οποίο από δέκα εκατομμύρια Ελληνες (πλην Χασαπόπουλου) θεωρείται αναντίρρητα ως το κορυφαίο της χώρας.

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΑ

Δεν επικαλούμαστε, ωστόσο, την άποψη του Ιορδάνη για ν’ αρχίσουμε «εχθροπραξίες». Ούτε καν το ψέγουμε, επειδή έχοντας ένα τόσο μεγάλο δημοσιογραφικό βήμα, θέλησε να προβάλει την ιδιαίτερη πατρίδα του. Κι ας ξέρει ότι το Καρναβάλι της Ξάνθης, αν δανεισθούμε την ποδοσφαιρική βαθμολογία, είναι ο Παναιτωλικός και το αντίστοιχο της Πάτρας ο Ολυμπιακός! Τον τόπο του διαφήμισε και είναι τιμητικό για τον ίδιο να δηλώνει, με κάθε ευκαιρία, ότι δεν ξεχνάει τις ρίζες του, έστω κι αν το κάνει ανιστόρητα και καθ’ υπερβολή.

ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι η άποψή του, αλλά ο δικός μας εφησυχασμός. Είναι κορυφαίο, αναμφίβολα, το Καρναβάλι της Πάτρας, αλλά έχει ανταγωνιστές και «εχθρό» τον εαυτό του, επειδή δεν επιδιώκει να γίνει καλύτερο. Επειδή δεν οργανώνεται σε σύγχρονα πρότυπα και επειδή δεν διαφημίζει (επαρκώς…) την πρωτοκαθεδρία του, παρ’ ότι διαθέτει ακαταμάχητο οπλοστάσιο. Κάπως έτσι ξεθάρρεψαν το Μοσχάτο και το Ρέθυμνο και βεβαίως η Ξάνθη… Θα επανέλθουμε.

