Το ατύχημα που είχε ο Λιάγκας τον «έστειλε» στο νοσοκομείο

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπάρχει περίπτωση να γυρίσει στο πλατό από αύριο αφού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Γιώργος Λιάγκας
07 Ιαν. 2026 22:15
Pelop News

Μετά από ένα μικρό ατύχημα ο ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε σε νοσοκομείο και γι’ αυτό και έλειπε από την σημερινή (7/1/2026) του εκπομπή «Το Πρωινό».

Θεμιστοκλέους για τη γρίπη: Δεν χρειάζεται πανικός, το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο

Ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιάγκας, που απουσίαζε από την εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, αποκάλυψε σε στόρι του στο Instagram ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον του αλλά και τους γιατρούς για την βοήθειά τους.

Χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες , ο παρουσιαστής τόνισε πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και ότι μπορεί ακόμα και από αύριο να είναι σε θέση να επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής του.

Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιειού Βούλας.

Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!».

