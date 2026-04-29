Το break κάνει φαβορί τον Παναθηναϊκό, το βίντεο της μεγάλης νίκης στη Βαλένθια

Με το … καλημέρα στη σειρά με τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο από τρία βήματα που χρειάζεται για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ολυμπιακός: Η ανησυχία για Γουόρντ, Ντόρσεϊ, τι ισχύει για το Game 2 με τη Μονακό

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Βαλένθια με 68-67 στη Roig Arena, πήρε το πλεονέκτημα έδρας και έγινε το φαβορί της σειράς.

Με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, αλλά και της εξαιρετικής άμυνας σε όλο το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός σημείωσε το break και πήρε προβάδισμα με 1-0.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 68-67 από τη Roig Arena, στο πρώτο αγώνα με τις «νυχτερίδες» στα play-offs της Euroleague και πλέον κρατάνε την τύχη στα χέρια τους, σχετικά με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4) επί ισπανικού εδάφους, πριν η σειρά μεταφερθεί στο «σπίτι» του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η εφετινή καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

Η καλή δουλειά του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε εξαρχής ότι για να έχει τύχη στη Roig Arena θα έπρεπε να σταματήσει τον ξέφρενο ρυθμό που δίνει στα παιχνίδια της η Βαλένθια.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε πιο διαβασμένη από ποτέ στην αναμέτρηση με τους Ισπανούς. Έριξε πολύ χαμηλά τον ρυθμό του αγώνα με μεγάλες επιθέσεις και γρήγορες επιστροφές και δεν επέστρεψε στη Βαλένθια να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο.

Οι Ισπανοί περιορίστηκαν σε σετ παιχνίδι και αυτομάτως βγήκαν από τα… νερά τους, την ώρα που η εξαιρετική άμυνα του τριφυλλιού ανάγκασε τους γηπεδούχους να σουτάρουν με μόλις 18.2% από την περιφέρεια.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ελέγξει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό τον ρυθμό του αγώνα, κρατώντας τη Βαλένθια στους 67 πόντους. Πρόκειται για τη δεύτερη χειρότερη επίδοση των Ισπανών τη φετινή σεζόν, μετά τους 62 πόντους που είχαν βάλει σ’ ένα παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην κανονική περίοδο.

Κοινός παρονομαστής των δύο παιχνιδιών είναι ότι η Βαλένθια έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από το παρκέ.

Ακόμα και η τελευταία φάση του αγώνα κρίθηκε από την εξαιρετική πράσινη άμυνα, όταν Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις “κατάπιαν” τον Μοντέρο και δεν τον άφησαν να εκτελέσει καν επίθεση.

Ξεχώρισαν Ναν, Λεσόρ και Σορτς

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 21 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, στη συνέχεια εγκλωβίστηκε από την ισπανική άμυνα, ωστόσο στο φινάλε ήταν αυτός που βγήκε μπροστά, πήρε την καθοριστική επίθεση, κέρδισε το φάουλ και χάρισε με την εύστοχη βολή του τη νίκη στους πράσινους.

MVP με βάση τους αριθμούς ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έκανε πλάκα στους ψηλούς (Σακό, Κοστέλο, Πραντίγια) της Βαλένθια, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ματσάρουν την ορμή του Γάλλου σέντερ, ο οποίος μέτρησε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Στους διακριθέντες για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει και το κενό του Κώστα Σλούκα.

Ο βραχύσωμος γκαρντ έβαλε μεγάλα καλάθια στο φινάλε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

