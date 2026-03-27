«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα: Είχε κινητοποιηθεί δύο χρόνια πριν για τη μητέρα και τον 13χρονο αδελφό της

Νέα διάσταση στην υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο δίνει η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το οποίο αποκαλύπτει ότι είχε ήδη εμπλακεί από το 2024 σε περιστατικά που αφορούσαν τη μητέρα και τον ανήλικο αδελφό της. Ο οργανισμός δηλώνει ότι βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις Αρχές, ενώ κλιμάκιό του βρίσκεται ήδη στην Πάτρα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα: Είχε κινητοποιηθεί δύο χρόνια πριν για τη μητέρα και τον 13χρονο αδελφό της
27 Μαρ. 2026 14:54
Pelop News

Σε ανακοίνωση για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα με σοβαρά τραύματα, προχώρησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», φωτίζοντας πλευρές της οικογενειακής διαδρομής που είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές και τον οργανισμό.

Όπως επισημαίνεται, στις 28 Μαΐου 2024, ύστερα από εισαγγελική εντολή, ενεργοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ο μηχανισμός Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της τότε 16χρονης μητέρας του βρέφους, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της. Ο μηχανισμός παρέμεινε ενεργός έως τις 11 Ιουλίου 2024, οπότε και έληξε, μετά την επιστροφή της ανήλικης στο σπίτι της.

Θρίλερ με το 10 μηνών βρέφος από την Ηλεία: Bαριά τραύματα, σύλληψη της μητέρας και νέα ερωτήματα

Παράλληλα, ο οργανισμός αποκαλύπτει ότι από τις 20 Μαΐου 2024, ανεξάρτητα από την υπόθεση αναζήτησης της ανήλικης, παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδελφό της, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στις 4 Ιουνίου 2024 υποβλήθηκε αίτημα προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε.

Ο οργανισμός σημειώνει ότι σήμερα, δύο χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία έρχεται ξανά αντιμέτωπη με μια υπόθεση που, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, αφορά βάναυση κακοποίηση ενός μωρού μόλις 10 μηνών, γεγονός που προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό.

Στην ανακοίνωσή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει ακόμη ότι κλιμάκιό του βρίσκεται ήδη στην Πάτρα, στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής. Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης περιστατικών που απειλούν παιδιά.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης του 10 μηνών βρέφους.

15:30 «Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της
15:22 «Μας έκρυψε την αλήθεια»: Οργή βουλευτών με τον Τραμπ, αποχώρησαν από την απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν
15:06 Πάνω από 50.000 Starlink στο Ιράν: Το δίκτυο που μεγαλώνει στη σκιά του πολέμου
15:00 Στην Πάτρα την Τρίτη ο Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ο υπουργός δίνει το σύνθημα – Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την αντιπυρική περίοδο
14:58 Δυτική Αχαΐα: Μειώθηκαν κατά 65% οι κλοπές μετά την ενίσχυση με ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ
14:54 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα: Είχε κινητοποιηθεί δύο χρόνια πριν για τη μητέρα και τον 13χρονο αδελφό της
14:50 Η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα για την Ισπανία στους ελέγχους των ηλεκτρονικών τσιγάρων
14:49 Ο προϋπολογισμός του Δήμου, δεν είναι τεχνική διαδικασία, είναι βαθύτατα πολιτική πράξη, που αποτυπώνει προτεραιότητες και επιλογές
14:46 Η Ευρώπη ψάχνει απαντήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή – Δείτε live τη συνεδρίαση του Eurogroup
14:43 Στο ΓΕΛ Ρίου το 1821 βγήκε από τα βιβλία και πέρασε μπροστά στα μάτια των μαθητών ΦΩΤΟ
14:40 Τέλος οι οθόνες πριν τα 2: Η Βρετανία έδωσε νέες οδηγίες στους γονείς
14:37 Συνελήφθη στον Πύργο καταζητούμενος για κλοπές – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης τριών ετών
14:35 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου
14:33 Αρχαία Ολυμπία: Χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σχεδόν ένα κιλό κάνναβης ΦΩΤΟ
14:29 Αγρίνιο: Έκλεψε μοτοποδήλατο και κυκλοφορούσε με μπαλτά, πριόνι και μαχαίρι
14:27 Πήρε το κινητό με πρόσχημα «επείγουσα κλήση» – Χειροπέδες σε 15χρονη στην Πάτρα
14:26 Τραμπ on air: Η ατάκα στην παρουσιάστρια του Fox που προκάλεσε αμηχανία
14:25 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Η Πάτρα θυμάται τον Νίκο Μπελογιάννη με την προβολή της ταινίας «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»
14:13 «Σπασμένα Τακούνια» στην Πάτρα: Μια βραδιά με γέλιο, μουσική και γυναικεία ανατροπή στο Πάνθεον
