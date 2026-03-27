«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα: Είχε κινητοποιηθεί δύο χρόνια πριν για τη μητέρα και τον 13χρονο αδελφό της

Σε ανακοίνωση για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα με σοβαρά τραύματα, προχώρησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», φωτίζοντας πλευρές της οικογενειακής διαδρομής που είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές και τον οργανισμό.

Όπως επισημαίνεται, στις 28 Μαΐου 2024, ύστερα από εισαγγελική εντολή, ενεργοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ο μηχανισμός Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της τότε 16χρονης μητέρας του βρέφους, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της. Ο μηχανισμός παρέμεινε ενεργός έως τις 11 Ιουλίου 2024, οπότε και έληξε, μετά την επιστροφή της ανήλικης στο σπίτι της.

Θρίλερ με το 10 μηνών βρέφος από την Ηλεία: Bαριά τραύματα, σύλληψη της μητέρας και νέα ερωτήματα

Παράλληλα, ο οργανισμός αποκαλύπτει ότι από τις 20 Μαΐου 2024, ανεξάρτητα από την υπόθεση αναζήτησης της ανήλικης, παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδελφό της, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στις 4 Ιουνίου 2024 υποβλήθηκε αίτημα προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε.

Ο οργανισμός σημειώνει ότι σήμερα, δύο χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία έρχεται ξανά αντιμέτωπη με μια υπόθεση που, όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, αφορά βάναυση κακοποίηση ενός μωρού μόλις 10 μηνών, γεγονός που προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό.

Στην ανακοίνωσή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζει ακόμη ότι κλιμάκιό του βρίσκεται ήδη στην Πάτρα, στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής. Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης περιστατικών που απειλούν παιδιά.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης του 10 μηνών βρέφους.

