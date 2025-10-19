Το ChatGPT μπαίνει από το 2026 επίσημα και στα Λύκεια!

Το Υπουργείο Παιδείας φέρνει το ChatGPT στα σχολεία μέσω του πιλοτικού προγράμματος «AI in Schools», από τον Δεκέμβριο του 2025. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε 20 λύκεια σε όλη τη χώρα και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία και τη μάθηση στην Ελλάδα.

Η πιλοτική εφαρμογή θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2025 το ChatGPT Edu θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, ενώ από τον Μάρτιο του 2026 θα ενταχθούν και οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου.

Συνολικά, έχουν επιλεγεί 14 Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια και έξι δημόσια Ωνάσεια Λύκεια, τα οποία λειτουργούν από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από ένα παιδαγωγικά ασφαλές πλαίσιο.

Η υλοποίηση του «AI in Schools» αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους καθηγητές στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου υποστήριξης της διδασκαλίας και όχι ως αντικαταστάτη της.

Παράλληλα, οι μαθητές θα κληθούν να αξιοποιήσουν την AI σε σχολικές εργασίες και δημιουργικές δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αποκτήσουν εξοικείωση με εργαλεία όπως το ChatGPT, αλλά με τρόπο που ενισχύει τη δημιουργική σκέψη, την κριτική ανάλυση και τη συνεργατική μάθηση.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Με το πιλοτικό πρόγραμμα “AI in Schools” φέρνουμε, για πρώτη φορά, την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες, ως σύμμαχο της εκπαίδευσης και όχι ως υποκατάστατό της. Θέλουμε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο χρηματοδοτεί την πρωτοβουλία. Σημαντικό ρόλο θα έχει και ο οργανισμός «The Tipping Point in Education», ο οποίος θα επιμορφώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές στη σωστή χρήση των εργαλείων AI.

Η εφαρμογή του «AI in Schools» προβλέπεται να εξελιχθεί σε τέσσερις φάσεις. Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2025, οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση πάνω στο ChatGPT Edu, ώστε να μάθουν πώς να το εντάσσουν με ασφάλεια στο μάθημά τους.

Την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, θα αρχίσει η πρώτη πιλοτική χρήση αποκλειστικά από τους ίδιους στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα.

Στη συνέχεια, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2026 θα ακολουθήσει σταδιακή ένταξη των μαθητών, ενώ από το σχολικό έτος 2026–2027 αναμένεται κοινή χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η ομάδα του Ιδρύματος Ωνάση που συμμετέχει στον σχεδιασμό του προγράμματος, τονίζει: «Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να μπορέσουν να καθορίσουν το πλαίσιο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, να είναι ηθική, αξιόπιστη και ασφαλής».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



