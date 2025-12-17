«Το χέρι μου ρε. Άστο. Βγάλ’το, με πονάει», ακούγεται να ουρλιάζει ο μαθητής, που κόντεψε να χάσει τα δάχτυλα του και αποβλήθηκε!

Ο πατέρας του τονίζει πως οι καθηγητές είναι επικίνδυνοι και έχουν κακοποιητική και σαδιστική συμπεριφορά

17 Δεκ. 2025 11:15
Pelop News

Και νέες δηλώσεις έγιναν από τον πατέρα του 17χρονου που παραλίγο να χάσει το δάχτυλό του κατά τη διάρκεια της κατάληψης του σχολείου του στο Χαλάνδρι, όταν καθηγητής του προσπάθησε να σπάσει τις αλυσίδες με κόφτη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δεύτερο γκρουπ συλληφθέντων από την Κρήτη στην Ευελπίδων

Το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που ο καθηγητής «κλειδώνει» μέσα στον κόφτη τα δάχτυλα του μαθητή, προκαλεί οργή. Οι μαθητές ξεκίνησαν κατάληψη στο σχολείο τους αντιδρώντας για τις ελλείψεις και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά κανένας δεν περίμενε πως στο τέλος θα γίνουν συλλήψεις και θα σχηματιστούν δικογραφίες.

Ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» τονίζει πως οι καθηγητές είναι επικίνδυνοι και έχουν κακοποιητική και σαδιστική συμπεριφορά. Επιδίδει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό στο γεγονός πως ενώ το παιδί του ούρλιαζε από τον πόνο, ο συγκεκριμένος καθηγητής χαμογελούσε.

«Μας έχει φάει 2 χέρια. Ρε μ@@@@α το χέρι μου. Το χέρι μου ρε. Άστο. Βγάλ’το, με πονάει», ακούγεται να ουρλιάζει ο μαθητής.

«Πάρε το χέρι σου, πάρτε τα χέρια σας από εδώ», φώναζε η διευθύντρια που κάθονταν δίπλα στον καθηγητή με τον κόφτη και τράβαγε τα χέρια των μαθητών από τις αλυσίδες.

Ο πατέρα του 17χρονου μαθητή κατήγγειλε ακόμη πως αντί να επιβληθεί κάποια ποινή στους καθηγητές, έβαλαν μία ημέρα αποβολή στον γιο του. Αποκάλυψε μάλιστα πως επειδή το παιδί πήγε να ζητήσει πάγο για να βάλει στα δάχτυλά του, του έβαλαν και μονόωρη αποβολή.

«Πληρώνονται από την κυβέρνηση για να μεταδώσουν παιδεία στα παιδιά μας αλλά έχουν κακοποιητικές και σαδιστικές συμπεριφορές. Φαίνεται στο βίντεο ο καθηγητής να πιάνει το δάχτυλο του παιδιού μου και να χαμογελάει. Είναι απαράδεκτο, δεν έχω λόγια. Ο γιος μου είναι στο σπίτι σήμερα. Έληξε η κατάληψη. Του έβαλαν μία ημέρα αποβολή γιατί με ενημέρωσε. Είναι ταλιμπάν. Ούρλιαζε το παιδί μου από τον πόνο. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι ούτε να κάνουν μάθημα», τόνισε.

Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη.

