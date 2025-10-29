Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!

Ένα παραμυθένιο ταξίδι ξεκινά στην Πάτρα από τις 21 Νοεμβρίου 2025. Ξωτικά, παραμυθένιοι ήρωες, μουσικές και χρώματα πλημμυρίζουν ξανά τον χριστουγεννιάτικο ουρανό της πόλης. Το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, το αγαπημένο «Δέντρο των Ξωτικών», ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες ενός νέου φανταστικού κόσμου, στον Πολυχώρο 5 ΕΨΙΛΟΝ.

“Στην καρδιά ενός μαγικού χωριού, κάπου στο κέντρο του κόσμου, το Δέντρο των Ξωτικών — σοφό και παντοδύναμο, φρουρός της χαράς, της φαντασίας, της αγάπης και της ειρήνης, καλεί όλους όσοι πιστεύουν στα παραμύθια, σε μία μοναδική χριστουγεννιάτικη περιπέτεια! Έξι γενναία ξωτικά ξεκινούν το ταξίδι τους πέρα από τα όρια της φαντασίας, χτίζοντας βασίλεια γεμάτα παιχνίδια, γλυκά, ευχές, μεταμορφώσεις, χρώματα και χριστουγεννιάτικα θαύματα… Ποιο από αυτά θα φέρει τελικά το φως στον κόσμο; Μια υπερκόσμια λάμψη, μια μυστηριώδης συνάντηση και η μαγεία των Χριστουγέννων θα καθορίσουν τη μοίρα τους…. Είναι η εποχή που η μαγεία των Χριστουγέννων ξεδιπλώνεται μπροστά μας… ας γίνουμε όλοι μέρος του παραμυθιού!”

Φέτος, ο μοναδικός χώρος του πάρκου μεταμορφώνεται στα “Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων” όπου τα ξωτικά αναλαμβάνουν δράση για μια συναρπαστική περιπέτεια σε έναν πρωτότυπο παραμυθένιο κόσμο. Από το «Βασίλειο των Ζαχαρωτών» και το «Βασίλειο των Παιχνιδιών» έως το «Βασίλειο των Ευχών» και της «Ανατολής», κάθε γωνιά του Χωριού γίνεται ένα νέο παραμύθι που περιμένει να το ανακαλύψουμε.

Εντυπωσιακά σκηνικά και παραμυθένιες εγκαταστάσεις, διαδραστικές δραστηριότητες, θεάματα για όλη την οικογένεια, μουσικές, παραστάσεις, συναυλίες και γιορτινές εκπλήξεις συνθέτουν μία γιορτή χαράς και αισιοδοξίας, που έχει πλέον γίνει θεσμός για την πόλη και σημείο αναφοράς για επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται περισσότερη λάμψη, περισσότερα χαμόγελα και περισσότερες εκπλήξεις από ποτέ. Με εξαιρετικές εικαστικές ολοκαίνουργιες δημιουργίες στον σκηνικό διάκοσμο και εξαιρετικούς συντελεστες και καλλιτέχνες, το παραμύθι ζωντανεύει σε ένα εντυπωσιακό θεματικό πάρκο, όπως δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι σήμερα στην Πάτρα.

Στο κέντρο του μαγικού κήπου, γύρω από το εμβληματικό Δέντρο, τα φωτισμένα ξύλινα σπιτάκια της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, κρύβουν πολύχρωμές γωνιές με δώρα, στολίδια και γιορτινά γούρια, λιχουδιές, γεύσεις και αρώματα από όλο τον κόσμο, και σε συνδυασμό με τη χαρά και την ανεμελιά του Fun Park, η κάθε στιγμή γίνεται μια μικρή γιορτή για μικρούς και μεγάλους!

Το Δέντρο των Ξωτικών συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας κάθε χρόνο νέες ιδέες και εμπειρίες που ενισχύουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα και αναδεικνύουν την Πάτρα σε κορυφαίο χριστουγεννιάτικο προορισμό, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους μια μοναδική εμπειρία μαγείας, φαντασίας και χαράς.

Ακολουθήστε τα μονοπάτια των Έξι Βασιλείων και ζήστε τη μαγεία εκεί όπου η φαντασία γίνεται πραγματικότητα!

Το παραμύθι ετοιμάζεται…

