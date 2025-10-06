Το «δώρο» Βρούτση στον Ντούσκο για την αναβάθμιση της Κωπηλασίας

Το «δώρο» Βρούτση στον Ντούσκο για την αναβάθμιση της Κωπηλασίας
06 Οκτ. 2025 19:07
Pelop News

Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ για προμήθεια σκαφών παράκτιας κωπηλασίας στα σωματεία της Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης ως ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας επιτυχίας του Στέφανου Ντούσκου.

Σε ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας επιτυχίας του Στέφανου Ντούσκου, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε ένα «δώρο» προς την ελληνική κωπηλατική κοινότητα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον χρυσό Ολυμπιονίκη και – πλέον – χρυσό Παγκόσμιο Πρωταθλητή στην κωπηλασία.

Τον Στέφανο Ντούσκο συνόδευσαν ο Πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ και Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Βασίλης Πολύμερος, ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Αργυρίου και ο Γενικός Γραμματέας και Έφορος Εθνικών Ομάδων Ρότζερ Γκατ.

Ο κ. Βρούτσης, εξήγγειλε την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ για αγορά 30 σκαφών για το νέο Ολυμπιακό άθλημα της παράκτιας κωπηλασίας, στα ισάριθμα σωματεία της Ομοσπονδίας, που θα είναι εγγεγραμμένα στον “e-kouros” 2025:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:11 Έρευνα DATA Consultants για το IONIAN: Δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κρίσης των πυρκαγιών στην Αχαϊα
21:09 Πέθανε ο «κουρτινάκιας», εμβληματικός φίλαθλος της Παναχαϊκής ΦΩΤΟ
21:00 Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία το καταφύγιο ζώων
20:47 Ρωσία: Στην Ουκρανία πολεμούν για λογαριασμό της 5.000 Κουβανοί!
20:40 Στην Αττική άνοιξαν οι ουρανοί! Ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές Πελοποννήσου, Εύβοιας, Χανίων, Σάμου, Χίου, Σκιάθου
20:39 Αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο, το Ισραήλ δηλώνει ότι σκότωσε στέλεχος της Χεζμπολάχ
20:30 Οι άθλιοι της Πάτρας το 2025
20:26 Μεγάλη έρευνα της Data Consultants στο ΙΟΝΙΑΝ TV: Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
20:21 Πέθανε ο αγωνιστής Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, συνδεόταν με στενή φιλία με τον αείμνηστο Νίκο Τεμπονέρα ΦΩΤΟ
20:12 Α’ Κατηγορία: O Διαγόρας άφησε στα κρύα του λουτρού τον Ατρόμητο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:11 Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ
20:00 Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι
19:58 «Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία» η Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Τα δεδομένα για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία
19:35 Αυτά είναι τα στοιχεία του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στη Χαλκίδα κάτω από την Υψηλή Γέφυρα ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Στρατηγική επένδυση στην ΕΑΣ Αιγίου
19:19 Αιγαίο: Ένταση με παραβάσεις και παραβίαση από τουρκικά οπλισμένα F-16, ένα UAV και ένα ATR-72
19:07 Το «δώρο» Βρούτση στον Ντούσκο για την αναβάθμιση της Κωπηλασίας
19:00 Τα δέκα χρόνια κρίσης μάς διόρθωσαν; Οχι
18:57 Η αποκάλυψη της Σμαράγδας Καρύδη για το «Παρα πέντε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ