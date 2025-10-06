Το «δώρο» Βρούτση στον Ντούσκο για την αναβάθμιση της Κωπηλασίας

Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ για προμήθεια σκαφών παράκτιας κωπηλασίας στα σωματεία της Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης ως ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας επιτυχίας του Στέφανου Ντούσκου.

Σε ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας επιτυχίας του Στέφανου Ντούσκου, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε ένα «δώρο» προς την ελληνική κωπηλατική κοινότητα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον χρυσό Ολυμπιονίκη και – πλέον – χρυσό Παγκόσμιο Πρωταθλητή στην κωπηλασία.

Τον Στέφανο Ντούσκο συνόδευσαν ο Πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ και Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Βασίλης Πολύμερος, ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Αργυρίου και ο Γενικός Γραμματέας και Έφορος Εθνικών Ομάδων Ρότζερ Γκατ.

Ο κ. Βρούτσης, εξήγγειλε την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ για αγορά 30 σκαφών για το νέο Ολυμπιακό άθλημα της παράκτιας κωπηλασίας, στα ισάριθμα σωματεία της Ομοσπονδίας, που θα είναι εγγεγραμμένα στον “e-kouros” 2025:

