Το δυνατό μήνυμα της πρόσληψης και η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Είναι γεγονός ότι παρά τις πολιτικές πρόληψης που εφαρμόζονται διεθνώς και τις σημαντικές εξελίξεις στην καρδιαγγειακή ιατρική, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Έτσι κάθε χρόνο, περισσότεροι από 18,6 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας τους, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 33% των συνολικών αιτιών θανάτου. Στεφανιαία νόσος, ισχαιμική καρδιοπάθεια, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική αρτηριοπάθεια, ανευρύσματα και διαχωρισμός της αορτής συγκαταλέγονται μεταξύ των σοβαρότερων καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία ξεπερνούν σε θνησιμότητα ακόμα και τον καρκίνο.

Πλέον η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, που καθιερώθηκε το 1999 από την Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία (World Heart Federation), υπενθυμίζει κάθε χρόνο την αναγκαιότητα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης. Ο στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία ενός υγιεινού τρόπου ζωής και η ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου που απειλούν την υγεία της καρδιάς.

Έτσι αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), πραγματοποίησε χθες εκδήλωση ενημέρωσης στην πλατεία Γεωργίου. Εκεί όλοι οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να λάβουν ενημερωτικό υλικό, να συνομιλήσουν με ιατρούς του Καρδιολογικού Τμήματος και να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ΚΑΡΠΑ και στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Μάλιστα όπως τόνισε ο καθηγητής και διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος του ΠΓΝΠ, Περικλής Νταβλούρος, «η πρόληψη είναι το κλειδί για την προστασία της καρδιάς». Παράλληλα υπογράμμισε ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής μπορεί να μειώσει σημαντικά την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Αναλυτικά συστήνονται:

-η συστηματική σωματική άσκηση,

– η υιοθέτηση υγιεινής διατροφής, με έμφαση στη Μεσογειακή διατροφή,

-διακοπή του καπνίσματος,

-διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους,

-περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ,

-καθώς και επαγρύπνηση απέναντι σε παράγοντες όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υψηλή χοληστερόλη, η παχυσαρκία, το χρόνιο στρες και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Πλέον η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς δεν αποτελεί απλώς μια επέτειο· είναι μια υπενθύμιση ότι η φροντίδα της καρδιάς μας είναι ευθύνη όλων. Με σωστή πρόληψη, ενημέρωση και αλλαγή συνηθειών, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο και να προστατεύσουμε το πολυτιμότερο όργανο της

ζωής μας.

