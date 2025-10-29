Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου τίμησε την 28η Οκτωβρίου ΦΩΤΟ

Οι εξυπηρετούμενοι του ΕΚΑΜΕ Αιγίου πραγματοποιήσαν γιορτή για την 28η Οκτωβρίου και κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώο στους πεσόντες του 1940.

 

 

29 Οκτ. 2025 10:10
Pelop News

Το πρωί της Δευτέρας 27/10/ 2025 οι εξυπηρετούμενοι του ΕΚΑΜΕ Αιγίου έκαναν μια μικρή γιορτή στο χώρο του σχολείου με ποιήματα και τραγούδια για την επέτειο του ΟΧΙ και στη συνέχεια συνοδευόμενοι από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέρασαν ένα όμορφο πρωινό στα Ψηλά Αλώνια και απόλαυσαν πρωινό στην καφετέρια «Βοστίτσα».

 

Ακολούθως παρευρέθηκαν στο Ηρώο για να αποδώσουν φόρο τιμής στους Ήρωες του 1940. Η κατάθεση στεφάνου έγινε από τους εξυπηρετούμενους Γεωργία Κουτσουραδή και Γιώργο Διαμαντόπουλο.

Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται υγεία και κάθε καλό σε όλο τον κόσμο και το ΟΧΙ που ήταν η αφορμή για τη έναρξη της αντίστασης να μας θυμίζει πάντα ότι ήταν αυτό που μας αξίωσε να ζούμε ελεύθεροι και ότι είναι απαραίτητο στη ζωή μας για αποφυγή λαθών και άσχημων καταστάσεων.
