Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις

Η Κάρπαθος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 11 «κρυφά διαμάντια» της Ευρώπης για τους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του διεθνούς ιστοτόπου Travel and Tour World.

Η μελέτη τονίζει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικούς προορισμούς οδηγεί τον διεθνή τουρισμό μακριά από τα υπερκορεσμένα μέρη, καθώς ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν ηρεμία και αυθεντική εμπειρία. Σε αυτή τη λίστα, η Κάρπαθος εμφανίζεται στη 10η θέση, περιγράφεται ως η «γαλήνια πλευρά των Ελληνικών νησιών» και ξεχωρίζει για τα σμαραγδένια νερά της, τις πεζοπορικές διαδρομές στη φύση, τα άγρια ορεινά τοπία και τα γραφικά παραδοσιακά χωριά της.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης λιγότερο γνωστούς προορισμούς σε Γαλλία, Γεωργία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ουαλία και τα Βαλκάνια.

Η Κάρπαθος έχει ήδη ξεχωρίσει σε προηγούμενα αφιερώματα του Travel and Tour World ως κορυφαίο ελληνικό νησί για υπαίθριες δραστηριότητες, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δήμου για προώθηση του τουρισμού περιπέτειας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Δήμος διοργανώνει για πρώτη φορά το Karpathos Climb Adventure Fest 2025 στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ προσφέρει μια γιορτή εναλλακτικού τουρισμού, συνδυάζοντας δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, πεζοπορία, τρέξιμο, ποδηλασία και κατάδυση με πολιτιστικά και γαστρονομικά δρώμενα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ομαδική αναρρίχηση, πεζοπορικές διαδρομές με ξενάγηση στη χλωρίδα και πανίδα, μαθήματα κατάδυσης, σεμινάρια ασφάλειας στην αναρρίχηση, ποδηλατικές διαδρομές, εργαστήρια κεραμικής, παραδοσιακή μαγειρική και ζωντανή μουσική.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη τραβήξει το διεθνές ενδιαφέρον, με ξένους εκπροσώπους να προωθούν την εμπειρία στα διεθνή μέσα και αγορές, αναδεικνύοντας τον μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Καρπάθου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



