Το Επιμελητήριο Αχαϊας στη ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή & Εξαγωγές – Νέες Αγορές»

Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος εκπροσώπησε τον Φορέα στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα

Το Επιμελητήριο Αχαϊας στη ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή & Εξαγωγές – Νέες Αγορές»
21 Σεπ. 2025 14:42
Pelop News

Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, επιμελητηριακός σύμβουλος και Επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή & Εξαγωγές – Νέες Αγορές» στο Ilida Agro Food Fest – Made in Olympian Land, που πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα, μια σπουδαία γιορτή γαστρονομίας, τοπικών προϊόντων και πολιτισμού.

Και τόνισε: «Η πρωτοβουλία αυτή απέδειξε στην πράξη πόσο σημαντική είναι η συνεργασία όλων των φορέων, Δήμου Ήλιδας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Επιμελητηρίου Ηλείας για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και την ενίσχυση της αγροδιατροφής.

Μεταξύ άλλων ανέφερα την ανάγκη για στήριξη του αγροτικού κόσμου έμπρακτα, με έργα υποδομών, σύνδεση των πανεπιστημίων με τον πρωτογενή τομέα για καινοτόμες πρακτικές και την ραγδαία μείωση του πληθυσμού των αγροτών.

Χωρίς τον αγρότη ως μονάδα δεν θα υπάρξει αγροτικό προϊόν, μεταποίηση, εξαγωγές κλπ. 130.000 χιλιάδες νέοι αγρότες έχουν εγκαταλείψει ήδη αυτήν την τριετία το αγροτικό επάγγελμα, το εισόδημα του αγρότη μειώθηκε κατά 12% τον τελευταίο χρόνο.

Η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η κοινή δράση αποτελούν τα κλειδιά για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμβάλλουμε με προτάσεις και πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ