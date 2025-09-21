Το Επιμελητήριο Αχαϊας στη ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή & Εξαγωγές – Νέες Αγορές»

Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, επιμελητηριακός σύμβουλος και Επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Αγροδιατροφή & Εξαγωγές – Νέες Αγορές» στο Ilida Agro Food Fest – Made in Olympian Land, που πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα, μια σπουδαία γιορτή γαστρονομίας, τοπικών προϊόντων και πολιτισμού.

Και τόνισε: «Η πρωτοβουλία αυτή απέδειξε στην πράξη πόσο σημαντική είναι η συνεργασία όλων των φορέων, Δήμου Ήλιδας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Επιμελητηρίου Ηλείας για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και την ενίσχυση της αγροδιατροφής.

Μεταξύ άλλων ανέφερα την ανάγκη για στήριξη του αγροτικού κόσμου έμπρακτα, με έργα υποδομών, σύνδεση των πανεπιστημίων με τον πρωτογενή τομέα για καινοτόμες πρακτικές και την ραγδαία μείωση του πληθυσμού των αγροτών.

Χωρίς τον αγρότη ως μονάδα δεν θα υπάρξει αγροτικό προϊόν, μεταποίηση, εξαγωγές κλπ. 130.000 χιλιάδες νέοι αγρότες έχουν εγκαταλείψει ήδη αυτήν την τριετία το αγροτικό επάγγελμα, το εισόδημα του αγρότη μειώθηκε κατά 12% τον τελευταίο χρόνο.

Η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η κοινή δράση αποτελούν τα κλειδιά για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμβάλλουμε με προτάσεις και πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση».

