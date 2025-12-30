Το γρήγορο περπάτημα «φρενάρει» τον διαβήτη τύπου 2 – Πόσο μειώνει τον κίνδυνο

Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, οι ειδικοί συστήνουν διαχρονικά αλλαγές στη διατροφή σε συνδυασμό με συστηματική σωματική άσκηση. Ωστόσο, νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μια ακόμη απλή αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2: το πιο γρήγορο περπάτημα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η αύξηση της ταχύτητας βάδισης, ακόμη και κατά μόλις ένα χιλιόμετρο την ώρα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά 9%. Το εύρημα αυτό έρχεται να ενισχύσει την άποψη ότι δεν μετρά μόνο η διάρκεια της άσκησης, αλλά και η έντασή της.

Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ ταχύτητας περπατήματος και μείωσης του κινδύνου νόσησης. Το περπάτημα με μέτριο ρυθμό, δηλαδή 3 έως 5 χιλιόμετρα την ώρα, συνδέεται με 15% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με τον χαλαρό ρυθμό κάτω των 3 χλμ./ώρα, ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκεια της βάδισης.

Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα οφέλη όταν ο ρυθμός γίνεται ζωηρός. Το περπάτημα με ταχύτητα 5 έως 6 χλμ./ώρα συνδέεται με 24% μειωμένο κίνδυνο, ενώ όταν η ταχύτητα ξεπερνά τα 6 χλμ./ώρα, ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 μειώνεται κατά περίπου 39%.

Τι έδειξε η μεγάλη ανάλυση δεδομένων

Η επιστημονική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από 10 μεγάλες μελέτες, οι οποίες κάλυπταν χρονικές περιόδους από τρία έως 11 έτη. Στην ανάλυση συμμετείχαν συνολικά 508.121 ενήλικες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στοιχεία που συλλέχθηκαν από το 1999 έως το 2022.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη σε όσους περπατούν γρηγορότερα ενδέχεται να σχετίζεται με τα υψηλότερα επίπεδα συνολικής σωματικής δραστηριότητας, αλλά και με τη γενικότερα καλύτερη κατάσταση της υγείας τους.

Η ταχύτητα ως δείκτης υγείας

«Η ταχύτητα βάδισης δεν αποτελεί απλώς έναν δείκτη συνολικής υγείας, αλλά και έναν δείκτη λειτουργικής ικανότητας», σημειώνει ο Δρ Ahmad Jayedi από το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών Semnan. Όπως εξηγεί, ο ταχύτερος ρυθμός συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή αντοχή και μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, παράγοντες που σχετίζονται αντιστρόφως με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, ενώ είναι ωφέλιμο να αυξάνεται ο συνολικός χρόνος περπατήματος, η ενθάρρυνση για πιο γρήγορο ρυθμό μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τα οφέλη της άσκησης.

Ένα απλό όπλο απέναντι σε μια παγκόσμια απειλή

Σήμερα, ο αριθμός των ενηλίκων που ζουν με διαβήτη τύπου 2 παγκοσμίως ανέρχεται σε 537 εκατομμύρια και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 783 εκατομμύρια έως το 2045. Η ανησυχητική αυτή αύξηση αναδεικνύει την ανάγκη για απλά, οικονομικά και εύκολα εφαρμόσιμα προληπτικά μέτρα.

Το γρήγορο περπάτημα, που προσφέρει ταυτόχρονα σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά οφέλη, φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει μια προσιτή και αποτελεσματική παρέμβαση για την ανάσχεση της εξάπλωσης του διαβήτη τύπου 2.

