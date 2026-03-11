Το Γυμνάσιο Διακοπτού συμμετείχε σε συνέδριο του Παρισιού, σημαντικές εμπειρίες για τους μαθητές ΦΩΤΟ

Το δραστήριο Γυμνάσιο Διακόπτου πρόσφατα ταξίδεψε στη Γαλλία και συμμετείχε και φέτος στο 5ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο της Elemasyn στο Sapere Aude του Παρισιού, με ένα δυνατό τρίγλωσσο θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στην 200 χρόνων ελληνογαλλική φιλία, στην παγκόσμια Τέχνη και στην Ειρήνη μεταξύ των λαών, που τόσο πολύ μοιάζει σήμερα να κινδυνεύει.

Το Γυμνάσιο Διακοπτού εξέδωσε ανακοίνωση για την δράση η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Πάνω σε μια ιδέα και σκηνοθεσία της Διευθύντριας του σχολείου, κυρίας Έφης Ράπτη, οι μαθήτριες και μαθητές της νεοσύστατης θεατρικής ομάδας του σχολείου, πέρασαν με συγκινητικό τρόπο το δικό τους ανθρωπιστικό μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών μέσα από την παγκόσμια Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Στην ομάδα συμμετείχαν οι: Σπυριδούλα Σωτηροπούλου (Νίκη της Σαμοθράκης), Ιάκωβος Δρίτσας, Θανάσης Κόσσυφας, Θοδωρής Αγγελόπουλος, Χρήστος Κουλοχέρας, Παναγοπούλου Λουίζα, Πετρίδη Βασιλική, Πετρίδη Χριστίνα, Ανδρουτσοπούλου Γεωργία, Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Παπαδημητρίου Σωτήρης, Τσόγκας Σωτήρης. Αφηγητές: αγγλικά, Χρήστος Παυλόπουλος, γαλλικά, Αργύρης Αρμπής, ελληνικά Μιχάλης Ψαρράκος. Τεχνική υποστήριξη και υποβολείς: Νικηφόρος Παλαιολόγος και Χριστιάνα Μερτή. Την επιμέλεια του γαλλικού κειμένου έκανε η κυρία Ελέν Αρμπή, την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Η εξαιρετική αυτή δράση της ομάδας μας δεν σταματά όμως εδώ. Κατόπιν τιμητικής για εμάς πρόσκλησης, θα παρουσιαστεί σε πολιτιστική ημερίδα που διοργανώνεται τον Μάιο, από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών και το Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, με συμμετοχή σχολείων και επιστημονικών φορέων. Επίσης κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του κυρίου Στράτου Γεωργουδή, Προέδρου του Συνεδρίου, θα γυριστεί φιλμάκι μικρού μήκους με ολόκληρη τη δράση μας για τα πρακτικά της Elemasyn, ενώ το ίδιο βίντεο θα αποσταλεί για προβολή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών.

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Το ταξίδι μας συμπεριέλαβε και πολλές άλλες δραστηριότητες: επίσκεψη στο Μουσείο του Λούβρου, στην Όπερα Garnier, στην Αψίδα του Θριάμβου, στον Πύργο του Άιφελ, στην ρομαντική Μονμάρτη, στην εμβληματική Παναγία των Παρισίων, στη περίφημη Γκαλερί Λαφαγιέτ, στο εμπορικό κέντρο Velizi. Είδαμε το διαμέρισμα της Μαρίας Κάλλας και του Αριστοτέλη Ωνάση, περιπλανηθήκαμε στα Ιλίσσια Πεδία, θαυμάσαμε το Δάσος της Βουλώνης, το εντυπωσιακό Δημαρχείο-Διοικητήριο, το μνημείο της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνας. Διανύσαμε τον Σηκουάνα με τα Bateaux mouches και παίξαμε ποδόσφαιρο στο Parc de Princes της Παρί σαν Ζερμαίν. Αγαπήσαμε πολύ το φιλόξενο Παρίσι!

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες του ξεχωριστού αυτού σχολείου με το πάντα ιδιαίτερο πολιτιστικό αποτύπωμα. Πολλά συγχαρητήρια στην Διευθύντρια κυρία Έφη Ράπτη, στους εκπαιδευτικούς κυρίους Γεώργιο Σπανό και Λεωνίδα Θεολόγου, καθώς και στην νοσηλεύτρια και πολύτιμη συνεργάτη του σχολείου μας, κυρία Κατερίνα Αντωνοπούλου, οι οποίοι, όχι μόνον συνόδευσαν τα παιδιά μας στο Παρίσι, αλλά έφτιαξαν μαζί τους υπέροχες αναμνήσεις ζωής. Τέλος μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς, που σε καιρούς δύσκολους πρόσφεραν στα παιδιά τους ένα τόσο σημαντικό και πολύτιμο ταξίδι ζωής»!

