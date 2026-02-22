Το Ιράν ετοιμάζεται για την επίθεση, οι οδηγίες Χαμεινεϊ

Φως στα σχέδια του Ιράν για να αντιμετωπίσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ καθώς έχουν πυκνώσει ξανά τα «σύννεφα πολέμου» στην περιοχή, επιχειρούν να ρίξουν οι New York Times.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των ΝΥΤ, «από τις αρχές Ιανουαρίου, καθώς το Ιράν από τη μια είχε να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις και αφετέρου είχε την απειλή επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στράφηκε σε έναν έμπιστο και πιστό υπολοχαγό για να οδηγήσει τη χώρα: τον Αλί Λαριτζάνι, τον ανώτατο αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας της χώρας. Έκτοτε, ο κ. Λαριτζάνι, ο 67χρονος βετεράνος πολιτικός, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και νυν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, διοικεί ουσιαστικά τη χώρα. Η άνοδός του έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιάν, έναν καρδιοχειρουργό που έγινε πολιτικός, ο οποίος αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά στην εξουσία και συνεχίζει να δηλώνει δημοσίως ότι “είμαι γιατρός, όχι πολιτικός” και ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν να λύσει τα πολυάριθμα προβλήματα του Ιράν».

Αυτή η περιγραφή της ανόδου του κ. Λαριτζάνι και των αποφάσεων και διαβουλεύσεων της ηγεσίας του Ιράν, ενόψει της απειλής πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ, βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το γραφείο του κ. Χαμενεΐ, τρία μέλη της Επαναστατικής Φρουράς, δύο πρώην Ιρανούς διπλωμάτες και αναφορές από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι αξιωματούχοι και τα μέλη της Φρουράς μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσουν με ειλικρίνεια εσωτερικά κυβερνητικά θέματα.

Επικαλούμενοι έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους – ανάμεσά τους τρία μέλη των Φρουρών της Επανάστασης – οι ΝΥΤ σημειώνουν ότι ο Λαριτζάνι «ήταν υπεύθυνος για την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων ενώ επί του παρόντος συνεργάζεται με ισχυρούς συμμάχους όπως η Ρωσία και περιφερειακούς παράγοντες όπως το Κατάρ και το Ομάν και επιβλέπει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Επίσης, καταρτίζει σχέδια για τη διαχείριση της χώρας κατά τη διάρκεια ενός πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Είμαστε έτοιμοι στη χώρα μας», δήλωσε ο Λαριτζάνι σε συνέντευξή του στο Al Jazeera κατά την επίσκεψή του στο Κατάρ. «Είμαστε σίγουρα πιο ισχυροί από πριν, έχουμε προετοιμαστεί τους τελευταίους επτά, οκτώ μήνες, εντοπίσαμε τις αδυναμίες μας και τις διορθώσαμε. Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο και δεν θα ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Αλλά αν μας τον επιβάλουν, θα ανταποκριθούμε».

Οι οδηγίες του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «ο Χαμενεΐ έχει δώσει εντολή στον Λαριτζάνι και σε μια χούφτα άλλων στενών πολιτικών και στρατιωτικών συνεργατών του να διασφαλίσουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιβιώσει όχι μόνο από τις αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες, αλλά και από οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας των κορυφαίων ηγετών της, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του κ. Χαμενεΐ». Κατά τις πηγές που επικαλούνται οι New York Times, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει εκδώσει μια σειρά οδηγιών: «Έχει ορίσει τέσσερα επίπεδα διαδοχής για κάθε στρατιωτική διοίκηση και κυβερνητικό ρόλο που ορίζει προσωπικά. Έχει επίσης ζητήσει από όλους όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις να ορίσουν έως και τέσσερις αντικαταστάτες και έχει αναθέσει ευθύνες σε έναν στενό κύκλο εμπιστευτικών προσώπων για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση που διακοπεί η επικοινωνία μαζί του ή σκοτωθεί».

