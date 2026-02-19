Το Ιράν προετοιμάζεται για αεροπορικά πλήγματα, πώς θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις ΦΩΤΟ

Νέες δορυφορικές λήψεις αποκαλύπτουν μια εντατική προσπάθεια του Ιράννα θωρακίσει τις πλέον ευαίσθητες στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές της, λειτουργούντας προληπτικά σε ενδεχόμενα πλήγματα από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, το Ιράν έχει προχωρήσει στην κατασκευή μιας «τσιμεντένιας ασπίδας» πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε κρίσιμη στρατιωτική τοποθεσία, την οποία στη συνέχεια κάλυψε με χώμα.

Παράλληλα διαπιστώνεται η σφράγιση εισόδων σε υπόγειες σήραγγες και η αποκατάσταση πυραυλικών βάσεων που είχαν πληγεί σε προηγούμενες συγκρούσεις.

Η νέα «τσιμεντένια σαρκοφάγος»

Ιδιαίτερη προσοχή προσελκύει το συγκρότημα Παρτσίν, 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, όπου οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εικάζουν ότι διεξήχθησαν δοκιμές σχετικές με πυρηνικές πυροδοτήσεις πριν από δύο δεκαετίες.

Μετά το πλήγμα του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024, δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια ταχύτατη διαδικασία ανοικοδόμησης.

Ενώ τον Οκτώβριο του 2025 ήταν ορατός ο σκελετός μιας νέας δομής, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 αυτή είχε εξαφανιστεί κάτω από μια τσιμεντένια κατασκευή.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), σε ανάλυση της 22ας Ιανουαρίου, επεσήμανε την πρόοδο στην κατασκευή μιας «τσιμεντένιας σαρκοφάγου» γύρω από τη νέα εγκατάσταση Taleghan 2.

Τον Νοέμβριο του 2025, το ISIS ανέφερε ότι η ανάλυση δορυφορικών εικόνων έδειχνε μια «συνεχιζόμενη κατασκευή και την παρουσία αυτού που φαίνεται να μοιάζει με έναν μακρύ, κυλινδρικό θάλαμο, ίσως ένα δοχείο συγκράτησης υψηλών εκρηκτικών, πιθανότατα διαστάσεων περίπου 36 μέτρων σε μήκος και 12 μέτρων σε διάμετρο, τοποθετημένο μέσα σε ένα κτίριο».

Το ινστιτούτο τόνισε τη σημασία αυτών των στοιχείων σημειώνοντας ότι «τα δοχεία συγκράτησης υψηλών εκρηκτικών είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες διαδικασίες ανάπτυξης συμβατικών όπλων».

Ο ιδρυτής του ISIS, David Albright, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων έχει τα οφέλη της: Τις τελευταίες δύο έως τρεις εβδομάδες, το Ιράν είναι απασχολημένο με το θάψιμο της νέας εγκατάστασης Taleghan 2. Περισσότερο χώμα είναι διαθέσιμο και η εγκατάσταση μπορεί σύντομα να γίνει ένα πλήρως μη αναγνωρίσιμο οχυρό, παρέχοντας σημαντική προστασία από αεροπορικά πλήγματα».

Πυρηνικό συγκρότημα Ισφαχάν: Θάψιμο των εισόδων σηράγγων

Παράλληλες δραστηριότητες καταγράφονται και στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, μία από τις τρεις μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο.

Δορυφορικές εικόνες από τα τέλη Ιανουαρίου δείχνουν ότι τρεις είσοδοι σε ένα υπόγειο συγκρότημα σηράγγων, όπου αποθηκεύεται εμπλουτισμένο ουράνιο, έχουν πλέον καλυφθεί πλήρως με χώμα.

Το ISIS ανέφερε στις 9 Φεβρουαρίου ότι «το μπάζωμα των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε στην απόσβεση οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα καθιστούσε επίσης δύσκολη την επίγεια πρόσβαση σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή την καταστροφή οποιουδήποτε πολύ εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να στεγάζεται μέσα».

Όρος Pickaxe, κοντά στη Νατάνζ

Παρόμοιες προσπάθειες «θωράκισης και αμυντικής ενίσχυσης» παρατηρούνται και σε συγκρότημα σηράγγων κοντά στην τοποθεσία Νατάνζ, στο λεγόμενο όρος Pickaxe.

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη μετακίνηση πολυάριθμων οχημάτων, όπως φορτηγών και μπετονιέρων, με στόχο τη δομική ισχυροποίηση των δύο εισόδων της σήραγγας κάτω από το βουνό.

Πυραυλικές βάσεις Σιράζ και Κουμ

Η στρατιωτική ανάκαμψη του Ιράν επεκτείνεται και στις πυραυλικές του βάσεις.

Σιράζ: Στη βάση αυτή, ικανή για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκώς, οι εικόνες δείχνουν προσπάθειες ανακατασκευής και καθαρισμού στο κύριο συγκρότημα διοικητικής μέριμνας. Παρόλο που η βάση δεν έχει επιστρέψει στην πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα, η πρόοδος είναι εμφανής.

Κουμ: Η τοποθεσία αυτή υπέστη μέτριες ζημιές, όμως οι επισκευές στην οροφή ενός κατεστραμμένου κτιρίου ολοκληρώθηκαν ταχύτατα στα τέλη Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνει η Τεχεράνη στην αποκατάσταση των αμυντικών της υποδομών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



