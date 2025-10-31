Το ήξερες ότι μπορείς να βρεις όλα τα δέντρα της Αθήνας; Ο Χάρης Δούκας μας ξεναγεί στον «πύργο ελέγχου» στο γραφείο του

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έχει εισάγει καινοτομία στη διαχείριση της πόλης. Ενα ολοκληρωμένο παρατηρητήριο που συνδέει την τεχνολογία με την καθημερινή ζωή των πολιτών και την κοινωνική πολιτική. Ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας, μίλησε στο pelop.gr για τον ρόλο και τις δυνατότητες του συστήματος, το οποίο έχει ήδη επιφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στην Αθήνα.

Παρατηρητήριο δέντρων: στόχος 5.000, πραγματικότητα 8.000

Το σύστημα λειτουργεί ως “πύργος ελέγχου” για τα πάντα, ενώ παράλληλα υπάρχει διαθέσιμη και μία ακόμα εφαρμογή για την παρατήρηση όλων των δέντρων που φυτεύονται στην πόλη και την κατάσταση που βρίσκονται.

Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, “είχα θέσει στόχο 5.000 δέντρα τον χρόνο και ήδη έχουμε φυτέψει 8.000 συνολικά”. Μέσα από μια ειδική πλατφόρμα, οι πολίτες μπορούν να δουν σε ποια κοινότητα και σε ποιο ακριβές σημείο φυτεύεται κάθε δέντρο, εξασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια στις δράσεις του Δήμου.

Διαχείριση αιτημάτων πολιτών σε πραγματικό χρόνο

Το λογισμικό καλύπτει και όλα τα αιτήματα των πολιτών προς τον Δήμο. Μόνο για το 2025, έχουν καταγραφεί 152.000 αιτήματα, που αφορούν από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πεζοδρόμια μέχρι λάμπες που δεν λειτουργούν, δέντρα προς κλάδεμα, κάδους απορριμμάτων ή δρόμους με λακκούβες.

Η πλατφόρμα παρέχει αναλυτική εικόνα ανά δημοτική κοινότητα και κατηγορία και καταγράφει τον χρόνο απόκρισης των αντιδημάρχων, καθώς και τα ποσοστά ολοκληρωμένων ή σε εξέλιξη αιτημάτων.

Διαφάνεια και λογοδοσία με τεχνολογία

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας: “Όλα τα αιτήματα καταγράφονται και παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο από ένα επιτελείο 200 ανθρώπων στον Δήμο, με 15 άτομα να βρίσκονται στο γραφείο επάνω. Οι πολίτες ενημερώνονται για την πορεία του αιτήματός τους – αν το πήραμε, σε ποια διεύθυνση το στείλαμε, και ποια ήταν η τελική απόκριση.”

Athens 3: τεχνοκρατισμός με κοινωνικό πρόσημο

Πέρα από την καθημερινή διαχείριση, ο Πύργος Ελέγχου ενσωματώνει συμμετοχική δημοκρατία στην πόλη. Όπως επισημαίνει ο Χάρης Δούκας, “δίνει τον λόγο στον πολίτη και λειτουργεί ως αποκέντρωση και λογοδοσία. Δεν υπάρχει καλύτερη δημοσκόπηση από 180.000 πραγματικούς δημότες που σου λένε τα προβλήματα. Ετσι συνδυάζουμε τον τεχνοκρατισμό με κοινωνικό πρόσημο, ενσωματώνοντας συμμετοχική δημοκρατία και κοινωνική πολιτική στην καθημερινή διαχείριση της πόλης.”

