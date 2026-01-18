Το κανάλι του αγώνα Πανθουριακός – Παναχαϊκή

Με διαδικτυακή κάλυψη το παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής

Το κανάλι του αγώνα Πανθουριακός - Παναχαϊκή
18 Ιαν. 2026 10:24
Pelop News

Η Παναχαϊκή δίνει έναν σημαντικό αγώνα σήμερα στο γήπεδο Μεσσηνιακού με αντίπαλο τον Πανθουριακό για την 16η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Οι φίλοι της ομάδας μπορούν να παρακολουθήσουν live την σπουδαία αναμέτρηση μέσα από το κανάλι του Best TV στο youtube με ώρα έναρξης στις 15.00.

