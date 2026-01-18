Το κανάλι του αγώνα Πανθουριακός – Παναχαϊκή

Η Παναχαϊκή δίνει έναν σημαντικό αγώνα σήμερα στο γήπεδο Μεσσηνιακού με αντίπαλο τον Πανθουριακό για την 16η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Οι φίλοι της ομάδας μπορούν να παρακολουθήσουν live την σπουδαία αναμέτρηση μέσα από το κανάλι του Best TV στο youtube με ώρα έναρξης στις 15.00.

