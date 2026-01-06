Το «καρμικό» μυστικό για τον καρκίνο που ενώνει την Κέιτ και τον βασιλιά Κάρολο

Στη δεκαετία του 1920, σε μια εποχή που η ιατρική κοινότητα ψηλαφούσε ακόμη τις αιτίες του καρκίνου, δύο άνδρες από τη Βόρεια Αγγλία έπαιρναν μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που θα αποδεικνυόταν προφητική. Ο ένας ήταν ο Χένρι Λάσκελς, σύζυγος της πριγκίπισσας Μαίρης, και ο άλλος ο Τσαρλς Λάπτον, ένας έγκριτος νομικός της εποχής.

Αυτό που κάνει την ιστορία συγκλονιστική σήμερα είναι η ταυτότητα των απογόνων τους: ο Λάσκελς ήταν θείος της βασίλισσας Ελισάβετ και παππούς του Καρόλου, ενώ ο Λάπτον ήταν ο αδελφός του προπάππου της Κέιτ Μίντλετον.

Οι δυο τους υπήρξαν οι στυλοβάτες της Yorkshire Cancer Research (YCR), θέτοντας τα θεμέλια για την έγκαιρη διάγνωση και την ενημέρωση του κοινού, έννοιες σχεδόν άγνωστες για τα δεδομένα του 1925.

Η κληρονομιά που «ζωντάνεψε» μετά από 100 χρόνια

Η δράση της οργάνωσης δεν περιορίστηκε στα χαρτιά. Ήδη από το 1927, οι πρόγονοι του Βασιλιά Καρόλου και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας οργάνωσαν την πρώτη περιοδεύουσα έκθεση για την πρόληψη, ενώ ίδρυσαν στο Λιντς ένα πρότυπο ερευνητικό κέντρο.

Ο Λάσκελς, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας, διέθεσε τεράστια ποσά για τον σκοπό αυτό, ενώ η δέσμευση πέρασε αργότερα στην ίδια την Ελισάβετ, η οποία ηγήθηκε της οργάνωσης για 60 ολόκληρα χρόνια.

Η ιστορική αυτή σύμπτωση δεν ήρθε στο φως από τα αρχεία του Παλατιού, αλλά από την έρευνα του Αυστραλού ιστορικού και ειδικού στις βασιλικές γενεαλογίες, Μάικλ Ριντ.

Σύμφωνα με τον Ριντ, ο οποίος εντόπισε τη σύνδεση κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τον αιώνα ζωής της φιλανθρωπικής οργάνωσης το 2025, το γεγονός ότι οι δύο απόγονοι αυτών των ανδρών διαγνώστηκαν με την ίδια νόσο το 2024 δίνει στην ιστορία μια σχεδόν μεταφυσική διάσταση.

Από τη φιλανθρωπία του χθες, στη μάχη του σήμερα

Είναι σχεδόν βέβαιο πως ούτε ο Κάρολος ούτε η Κέιτ Μίντλετον γνώριζαν πως το DNA τους κουβαλούσε μια τέτοια κοινή δέσμευση. Ωστόσο, η μοίρα τους έφερε να συνεχίζουν το έργο των προγόνων τους από την πρώτη γραμμή, όχι πια μόνο ως προστάτες οργανισμών, αλλά ως επιζώντες που εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Σήμερα, ο μονάρχης ηγείται του Cancer Research UK, ενώ η Πριγκίπισσα της Ουαλίας στηρίζει ενεργά το νοσοκομείο όπου ολοκλήρωσε τις δικές της θεραπείες. Έναν αιώνα μετά την πρώτη χειραψία του Λάσκελς και του Λάπτον, η κοινή τους πορεία στη ζωή και στις δυσκολίες αποδεικνύει πως ορισμένοι δεσμοί είναι γραμμένοι πολύ πριν από τις επίσημες γνωριμίες και τους βασιλικούς γάμους.

