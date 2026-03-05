Το κάστινγκ έγινε από Πατρινό για το «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Ο Σταύρος Ράπτης ως casting director επέλεξε όλους τους Έλληνες ηθοποιούς της χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ στο νησί της Ύδρας

Το κάστινγκ έγινε από Πατρινό για το «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ
05 Μαρ. 2026 18:00
Pelop News

Μέσα στην αντάρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή παραλίγο να περάσει απαρατήρητη μία ακόμη διάκριση ενός πατρινού υπηρέτη της 7ης τέχνης, ο οποίος συμπράττει στα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ στο νησί της Υδρας.

Ο Σταύρος Ράπτης -περί ου ο λόγος- ως casting director αυτή τη φορά, επέλεξε όλους τους Ελληνες ηθοποιούς της ταινίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους συμπαραγωγούς της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο διάσημος Μπραντ Πιτ, που φυσικά κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΡΗΤΡΕΣ
Μόλις πληροφορηθήκαμε τη συνεργασία του πατρινού σεναριογράφου, σκηνοθέτη και casting director Σταύρου Ράπτη, επικοινωνήσαμε με τον ίδιο, αλλά προσκρούσαμε στην ευγενική άρνησή του. Δεν προέβη σε δηλώσεις και δεν έγινε περισσότερο διαφωτιστικός για αυτή τη σύμπραξή του, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει αυστηρές ρήτρες «σιωπής», μέχρις ότου η ταινία αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Πάντως, η εν λόγω συνεργασία έρχεται να καταδείξει ότι είναι μονίμως ανοιχτή η «πόρτα» του Χόλιγουντ για τον Σταύρο Ράπτη, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι με τη δική του ταινία «Τα Μήλα» εκπροσώπησε την Ελλάδα στα Οσκαρ 2021, έχοντας παράλληλα αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια στο Φεστιβάλ Βενετίας και το βραβείο του καλύτερου σεναρίου στο Φεστιβάλ του Σικάγου!

Ο άλλοτε φέρελπις σεναριογράφος και σκηνοθέτης λογίζεται σήμερα φθασμένος, γι’ αυτό και έχει τη δυνατότητα της συνεργασίας με κορυφαίες χολιγουντιανές παραγωγές, που είναι ενταγμένες στον χάρτη των μεγάλων διεθνών παραγωγών, κάποιες από τις οποίες υλοποιούνται και στη χώρα μας.

ΝΕΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
Μιλώντας στην «Π», ο Σταύρος Ράπτης αποκάλυψε την καινούργια δουλειά του:
«Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για μια φιλόδοξη παραγωγή την οποία έχουμε τιτλοφορήσει. Αισιοδοξούμε ότι το «Μπαγκράουντ» -αυτός είναι ο τίτλος- θα χρηματοδοτηθεί στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να ταξιδέψω σύντομα και θ’ αρχίσουν τα γυρίσματα στις αρχές του επόμενου χρόνου. Σε αντίθεση δε, με προηγούμενες δουλειές, αυτή τη φορά θα είναι διάσημοι οι πρωταγωνιστές. Αυτό μόνο μπορώ να πω επί του παρόντος…».

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
Επί του παρόντος ισχύει μια ακόμη σύμπραξη του σε σίριαλ που προβάλλεται από την ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, όπως μας είπε έχει κάνει το casting της σειράς «Το τελευταίο νησί». Εξάλλου ξεκλέβει λίγο χρόνο για να είναι χρήσιμος σε νέα παιδιά που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν ως ηθοποιοί. Μας λέει:

«Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα υστερεί σε προγραμματισμό και δεν διαθέτει κάποιον ‘’οδικό χάρτη’’ για τα πρώτα βήματα των νέων στον χώρο. Με καλούν, λοιπόν, από δραματικές σχολές της Αθήνας και διδάσκω τους τρόπους με τους οποίους γίνεται το casting ενώ κάνω και σεμινάρια υποκριτικής σε κάμερα. Προαπαιτούμενα, δηλαδή, που ισχύουν στην Αμερική, είναι «άγνωστα» στην Ελλάδα και γι’ αυτό ανταποκρίνομαι στις προσκλήσεις αφιλοκερδώς, καταθέτοντας τις εμπειρίες μου».

Ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»
Ο επίλογος: Ζητήσαμε την άποψη του Σταύρου Ράπτη για τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή: «Ηταν πολύ απαιτητικό το διάστημα των τριών τελευταίων μηνών λόγω… Μπραντ Πιτ και ομολογώ ότι δεν είδα την ταινία. Θα τη δω, όμως. Εχει κόψει μέχρι τώρα 800.000 εισιτήρια. Δεν προσπερνάς αβασάνιστα αυτή την επιτυχία. Θα τοποθετηθώ χωρίς να έχει αξία αν είμαι Σμαραγδικός ή όχι, σεβόμενος την τεράστια αποδοχή της ταινίας…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας
20:00 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»
19:52 Ο Τραμπ θέλει προσωπική εμπλοκή στην επιλογή ηγέτη στο Ιράν – «Ασήμαντος ο γιος του Χαμενεΐ»
19:49 Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών της Κ18 του Άρης Θεσσαλονίκης – Προσγειώθηκε C-130 στην Ελευσίνα
19:44 Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει συνείδηση; Η συζήτηση που διχάζει επιστήμονες και εταιρείες AI
19:36 Ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν
19:35 Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:28 Ακυρώσεις πτήσεων της Aegean Airlines προς Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης
19:20 Οικονομικά Αποτελέσματα 2025 CrediaBank
19:12 Χανιά: Η εγκληματική ομάδα σχεδίαζε επιθέσεις ακόμη και σε αστυνομικούς – Εντολές από κρατούμενο στον Κορυδαλλό
19:04 Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί
18:56 Υγεία των οστών: Πέντε συνήθειες που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας
18:48 Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
18:40 Σάλος στην Κρήτη: Φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή για ενδοοικογενειακή βία
18:32 Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που καταναλώνουν καθημερινά άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια
18:24 Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τράπεζες και διυλιστήρια «σέρνουν» την άνοδο
18:23 Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
18:16 Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Παπαγιάννη για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του σύμφωνα με τον δικηγόρο της Παυλίδου
18:14 Σχεδόν 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
18:08 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 2.113 κρούσματα και 481.359 θανατώσεις ζώων μέχρι τον Φεβρουάριο 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ