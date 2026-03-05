Το κάστινγκ έγινε από Πατρινό για το «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Μέσα στην αντάρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή παραλίγο να περάσει απαρατήρητη μία ακόμη διάκριση ενός πατρινού υπηρέτη της 7ης τέχνης, ο οποίος συμπράττει στα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ στο νησί της Υδρας.

Ο Σταύρος Ράπτης -περί ου ο λόγος- ως casting director αυτή τη φορά, επέλεξε όλους τους Ελληνες ηθοποιούς της ταινίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους συμπαραγωγούς της, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο διάσημος Μπραντ Πιτ, που φυσικά κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΡΗΤΡΕΣ

Μόλις πληροφορηθήκαμε τη συνεργασία του πατρινού σεναριογράφου, σκηνοθέτη και casting director Σταύρου Ράπτη, επικοινωνήσαμε με τον ίδιο, αλλά προσκρούσαμε στην ευγενική άρνησή του. Δεν προέβη σε δηλώσεις και δεν έγινε περισσότερο διαφωτιστικός για αυτή τη σύμπραξή του, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει αυστηρές ρήτρες «σιωπής», μέχρις ότου η ταινία αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

Πάντως, η εν λόγω συνεργασία έρχεται να καταδείξει ότι είναι μονίμως ανοιχτή η «πόρτα» του Χόλιγουντ για τον Σταύρο Ράπτη, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι με τη δική του ταινία «Τα Μήλα» εκπροσώπησε την Ελλάδα στα Οσκαρ 2021, έχοντας παράλληλα αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια στο Φεστιβάλ Βενετίας και το βραβείο του καλύτερου σεναρίου στο Φεστιβάλ του Σικάγου!

Ο άλλοτε φέρελπις σεναριογράφος και σκηνοθέτης λογίζεται σήμερα φθασμένος, γι’ αυτό και έχει τη δυνατότητα της συνεργασίας με κορυφαίες χολιγουντιανές παραγωγές, που είναι ενταγμένες στον χάρτη των μεγάλων διεθνών παραγωγών, κάποιες από τις οποίες υλοποιούνται και στη χώρα μας.

ΝΕΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

Μιλώντας στην «Π», ο Σταύρος Ράπτης αποκάλυψε την καινούργια δουλειά του:

«Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για μια φιλόδοξη παραγωγή την οποία έχουμε τιτλοφορήσει. Αισιοδοξούμε ότι το «Μπαγκράουντ» -αυτός είναι ο τίτλος- θα χρηματοδοτηθεί στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να ταξιδέψω σύντομα και θ’ αρχίσουν τα γυρίσματα στις αρχές του επόμενου χρόνου. Σε αντίθεση δε, με προηγούμενες δουλειές, αυτή τη φορά θα είναι διάσημοι οι πρωταγωνιστές. Αυτό μόνο μπορώ να πω επί του παρόντος…».

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Επί του παρόντος ισχύει μια ακόμη σύμπραξη του σε σίριαλ που προβάλλεται από την ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, όπως μας είπε έχει κάνει το casting της σειράς «Το τελευταίο νησί». Εξάλλου ξεκλέβει λίγο χρόνο για να είναι χρήσιμος σε νέα παιδιά που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν ως ηθοποιοί. Μας λέει:

«Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα υστερεί σε προγραμματισμό και δεν διαθέτει κάποιον ‘’οδικό χάρτη’’ για τα πρώτα βήματα των νέων στον χώρο. Με καλούν, λοιπόν, από δραματικές σχολές της Αθήνας και διδάσκω τους τρόπους με τους οποίους γίνεται το casting ενώ κάνω και σεμινάρια υποκριτικής σε κάμερα. Προαπαιτούμενα, δηλαδή, που ισχύουν στην Αμερική, είναι «άγνωστα» στην Ελλάδα και γι’ αυτό ανταποκρίνομαι στις προσκλήσεις αφιλοκερδώς, καταθέτοντας τις εμπειρίες μου».

Ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

Ο επίλογος: Ζητήσαμε την άποψη του Σταύρου Ράπτη για τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή: «Ηταν πολύ απαιτητικό το διάστημα των τριών τελευταίων μηνών λόγω… Μπραντ Πιτ και ομολογώ ότι δεν είδα την ταινία. Θα τη δω, όμως. Εχει κόψει μέχρι τώρα 800.000 εισιτήρια. Δεν προσπερνάς αβασάνιστα αυτή την επιτυχία. Θα τοποθετηθώ χωρίς να έχει αξία αν είμαι Σμαραγδικός ή όχι, σεβόμενος την τεράστια αποδοχή της ταινίας…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



