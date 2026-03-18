Το κρουαζιερόπλοιο Sapphire Princess στο Κατάκολο

Το κρουαζιερόπλοιο Sapphire Princess (Princess Cruises) υποδέχθηκε σήμερα (18/3) το πρωί το λιμάνι του Κατακόλου.

Αλεξόπουλος: Συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στελέχη της ΕΛΑΣ

Το πλοίο, μήκους περίπου 290 μέτρων και χωρητικότητας άνω των 2.600 επιβατών (σύμφωνα με τις πληροφορίες του iliaenimerosi.gr η πληρότητα του είναι άνω του 90%), κατέπλευσε ομαλά στο λιμάνι, προσφέροντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα και επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο του Κατακόλου ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Μετά τον κατάπλου, οι επισκέπτες ξεκίνησαν τις προγραμματισμένες εκδρομές τους προς την Αρχαία Ολυμπία, ενώ αρκετοί επέλεξαν να παραμείνουν στην περιοχή του Κατακόλου, επισκεπτόμενοι τα καταστήματα, τα καφέ και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως στο λιμάνι του Κατακόλου τη φετινή σεζόν αναμένεται να έχει πάνω από 300 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (από περίπου 270 το 2025).

