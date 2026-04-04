Το Κύπελλο στην πισίνα βάφτηκε κόκκινο

Ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε Κυπελλούχος στο πόλο των γυναικών. Οι ερυθρόλευκες έδωσαν μεγάλη “μάχη” κόντρα στη Βουλιαγμένη στο κολυμβητήριο της Νέας πολιτείας στη Λάρισα, αλλά επικράτησαν 15-13 στον τελικό του Final Four και σήκωσαν για 7η φορά το τρόπαιο.

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου παίζει ντέρμπι με τον Πανελευσινιακό και θέλει τον κόσμο στο πλευρό της

O Ολυμπιακός επικράτησε έτσι της Βουλιαγμένης για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, έφτασε έτσι τους 32 τίτλους στο πόλο γυναικών και τους 342 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα.

Το πρώτο οκτάλεπτο πήγε με το ΝΟΒ να σκοράρει πρώτος και τον Ολυμπιακό να έχει κάθε φορά απάντηση στα γκολ που δεχόταν, με το σκορ να φτάνει στο 4-4. Στη δεύτερη περίοδο και αφού έκαναν το 5-5, οι ερυθρόλευκες πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα στο σκορ (5-6) ενώ έχασαν την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους, έχοντας δοκάρι με την Τριχά.

Η Βουλιαγμένη ήταν όμως αυτή που με δυο γκολ της Ξενάκη πήρε και πάλι το προβάδισμα στο σκορ. Τελικά, δεν μπόρεσε να κλείσει το δεύτερο δεκάλεπτο στο +1, αφού η Μυριοκεφαλιτάκη -παρά το γεγονός ότι είχε βυθισμένο κεφάλι στο νερό- κατάφερε να σκοράρει για το 7-7.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έβγαλε άμυνα με δύο παίκτριες λιγότερες, κρατώντας το σκορ στο 8-8, έχοντας όμως στη συνέχεια δοκάρι στην παίκτρια παραπάνω (αποβλήθηκε η Φουντωτού). Στα 3:35 για το τέλος της περιόδου, ο Ολυμπιακός έφυγε στην κόντρα, η Σάντα δεν κατάφερε να σκοράρει αλλά ο προπονητής της ομάδας έκανε challenge, ο διαιτητής εξέτασε τη φάση και έδωσε πέναλτι για το 8-9 από την Τριχά.

Η Πλευρίτου δεν κατάφερε να σκοράρει στην παίκτρια παραπάνω, με την Μουλχάουζεν να κάνει το 9-9 με εξαιρετικό σουτ και την Ζούστρα να “γυρίζει” το ματς για τη Βουλιαγμένη, κάνοντας το 10-9. Η μακρινή λόμπα της Σιούτη έφερε και πάλι το ματς στα ίσα (10-10), με τον ΝΟΒ να έχει δοκάρι και την Πλευρίτου να κάνει το 10-11 στο τελευταίο δευτερόλεπτο του οκταλέπτου.

Λίγο μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισα δυο γκολ (10-12) με την μπάλα να περνάει οριακά τη γραμμή, όπως φάνηκε και από τον έλεγχο της φάσης. Ο ρυθμός του τελικού ανέβηκε, με τη Βουλιαγμένη να χάνει ευκαιρίες για να σκοράρει και την Πλευρίτου να δίνει προβάδισμα τριών τερμάτων στις ερυθρόλευκες (10-13).

Μετά από έλεγχο του διαιτητή, ο ΝΟΒ μείωσε στο σκορ (11-13) με την εκτέλεση της Μουλχάουζεν, στα μέσα του τελευταίου οκταλέπτου. Λίγο μετά, η πολίστρια από την Ολλανδία μείωσε κι άλλο (12-13) με τρομερό σουτ από την περιφέρεια. Η Μυριοκεφαλιτάκη πέτυχε όμως “μεγάλο” γκολ στη συνέχεια -με γυριστό σουτ- και κράτησε τη διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (12-14) για τις “ερυθρόλευκες”.

Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να σκοράρει με παίκτρια παραπάνω, η Βουλιαγμένη βρέθηκε στη συνέχεια να παίζει με πλεονέκτημα δυο παικτριών, αλλά η Σταματοπούλου έκανε κρίσιμη επέμβαση! Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο του λεπτό, η Φουράκη έριξε τη διαφορά στο γκολ (13-14). Στα 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η Βοουλιαγμένη είχε δοκάρι με την Αγγελίδη. Στη φάση όμως υπήρξε έλεγχος, αφού η Ξενάκη μπήκε αντικανονικά στον αγωνιστικό χώρο, με την Μυριοκεφαλιτάκη να διαμορφώνει το τελικό 13-15.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-3, 3-4, 3-4

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού, Κρασσά, Γιάουστρα 3, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 5, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά

