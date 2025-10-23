Το Λούβρο «ηττήθηκε» από τους δράστες: Κενά ασφαλείας πίσω από τη μεγάλη ληστεία

Σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου αποκάλυψε η διερεύνηση της μεγάλης ληστείας που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, κατά την οποία άγνωστοι αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ από την Πινακοθήκη του Απόλλωνα.

Η διευθύντρια και πρόεδρος του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, μιλώντας ενώπιον της Γαλλικής Γερουσίας, παραδέχθηκε ότι τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV) γύρω από την περίμετρο του μουσείου ήταν ανεπαρκή και «παλαιωμένα». Η μόνη κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο από τον οποίο εισέβαλαν οι ληστές ήταν στραμμένη μακριά από το σημείο του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη.

«Απογοητεύσαμε αυτά τα κοσμήματα και, με έναν τρόπο, απογοητεύσαμε το ίδιο το Λούβρο», δήλωσε η ντε Καρ, προσθέτοντας ότι το μουσείο υπέστη «μια σοβαρή ήττα». Παρά τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που απέκλεισαν παραλείψεις στην ασφάλεια, η ίδια παραδέχθηκε ότι το σύστημα επιτήρησης ήταν ανεπαρκές και ότι σε ορισμένες εσωτερικές ζώνες οι κάμερες δεν μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα.

Η διευθύντρια ανέφερε ότι, από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2021, είχε ειδοποιήσει τις αρχές για την κατάσταση του εξοπλισμού και σχεδίαζε διπλασιασμό των καμερών ασφαλείας. Σημείωσε ότι το σύστημα του Λούβρου υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με εκείνο του Μουσείου Ορσέ, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Κατά την ακρόαση στη Γερουσία, αρκετοί βουλευτές εξέφρασαν απορία για το γεγονός ότι υπήρχε μόνο μία κάμερα στον τοίχο που έβλεπε προς τον ποταμό Σηκουάνα και ότι αυτή ήταν στραμμένη προς τη λάθος κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία επέτρεψε στους δράστες να πλησιάσουν με φορτηγό, να τοποθετήσουν σκάλα και να εισέλθουν στο μπαλκόνι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Η ντε Καρ αναγνώρισε την «αδυναμία της περιμετρικής προστασίας» του μουσείου, αλλά επαίνεσε τους φύλακες ασφαλείας για την άμεση εκκένωση του χώρου μετά την εισβολή. Τόνισε ότι η αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026, αν και οι εργασίες θα είναι απαιτητικές λόγω της παλαιότητας της υποδομής του ιστορικού κτιρίου.

Μετά τη ληστεία, η διευθύντρια υπέβαλε την παραίτησή της στο γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή. «Η αποτυχία ήταν τρομερή και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Λούβρο επαναλειτούργησε την Τετάρτη, ενώ η Πινακοθήκη του Απόλλωνα παραμένει κλειστή για λόγους ασφαλείας και ελέγχου. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και οι έρευνες των γαλλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

