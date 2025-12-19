Το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ… Κούρο Σεγκούρα!

Θέλει πολλή μαγκιά – ας μας επιτραπεί η έκφραση – για να πετύχει κανείς αυτό που πέτυχε προχθές ο Προμηθέας Βίκος Cola στον «τελικό» με τη Ρίτας Βίλνιους στο «Τόφαλος». Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην ανατροπή των 18 πόντων στο α΄ ημίχρονο (22-40 στο 12΄).

Μιλάμε, κυρίως, για την αποφασιστικότητα των παικτών της πατρινής ομάδας να διεκδικήσουν κι εν τέλει να κατακτήσουν, μια πρόκριση που για πολλούς έμοιαζε χαμένη (ειδικά μετά τα «χαστούκια» από τη Λέγκια Βαρσοβίας στην Πάτρα και τη Χαϊδελβέργη στη Γερμανία). Η αλήθεια είναι ότι ο Κούρο Σεγκούρα κρατάει ένα μαγικό ραβδάκι σαν εκείνο που κρατούσε ο… Χάρι Πότερ. Ενα μαγικό ραβδάκι, το οποίο μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά μια ομάδα, η οποία ψαχνόταν το τελευταίο δίμηνο και δεν αξιοποιούσε όλα της τα assets. Δεν είναι τυχαίο π.χ. ότι αναγεννήθηκε ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ότι έχει μπει στην εξίσωση ο προερχόμενος από τη… ναφθαλίνη Πόλι Πόλιπακ ή ότι ο Κλοντέλ Χάρις ήταν x-factor προχθές, ειδικά στην κρίσιμη γ΄ περίοδο.

«Ηταν ένα παιχνίδι ”do or die” για εμάς, προκειμένου να προκριθούμε στην επόμενη φάση του BCL», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής του Προμηθέα αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη-πρόκριση, η οποία φέρνει τον Προμηθέα στα play-in με αντίπαλο τη γαλλική Σαλόν (που θα έχει και το πλεονέκτημα της έδρας στους αγώνες αμέσως μετά τις γιορτές). «Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά για εμάς, συνέβησαν στην αρχή κάποια πράγματα που μας αποσυντόνισαν. Παρόλα αυτά δεν παρατήσαμε το παιχνίδι, κάναμε μεγάλη προσπάθεια κι ολοκληρώσαμε ένα τρομερό comeback. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την εμφάνιση κάποιον παικτών μου. Εχω ένα μακρύ ρόστερ και ένα πολύ καλό γκρουπ παικτών, τους οποίους εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Εστιάζουμε πλέον στο επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο το Περιστέρι (σ. 28/12). Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι», πρόσθεσε ο Κούρο Σεγκούρα.

Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη 100άρα του Προμηθέα στα Ευρωπαϊκά του παιχνίδια, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην Ιστορία του Οργανισμού. Και κάτι ακόμη: Δεν είναι και λίγο πράγμα να κερδίζεις τη Ρίτας Βίλνιους χωρίς τον βασικό σου πλέι-μέικερ (Κ΄’ενταλ Μακ Κάλουμ). Σημειώστε το κι αυτό στα συν του… Ιβηρα Χάρι Πότερ!

